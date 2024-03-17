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美參院TikTok案牛步 恐卡關

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
字節跳動抖音海外版TikTok正面臨美國國會挑戰。圖為TikTok執行長周受資（左）和臉書創辦人、Meta執行長祖克柏（右）一月在聯邦參院司法委員會聽證會作證。（法新社）
字節跳動抖音海外版TikTok正面臨美國國會挑戰。圖為TikTok執行長周受資（左）和臉書創辦人、Meta執行長祖克柏（右）一月在聯邦參院司法委員會聽證會作證。（法新社）

美國聯邦眾議院通過禁TikTok案後，爭論戰場轉到聯邦參議院，參院民主黨領袖舒默仍未決定是否將該案交付全院表決。華盛頓郵報和紐約時報十五日報導，部分參議員憂心法案在參院進度放緩，可能有利TikTok加強發動遊說行動使法案卡關，另有議員認為TikTok在美用戶龐大，應謹慎行事。

眾院十四日通過法案要求TikTok與中國大陸母公司字節跳動切割，否則將在美國遭禁。相較眾院快速行動，許多參議員躊躇以對。高調批評TikTok的共和黨籍聯邦參議員霍利稱，有人會「試圖慢慢扼殺」該案並將其交付參院委員會，導致明年時仍原地踏步。他想避免該案在委員會一場場會議和遊說行動中石沉大海。

據華郵檢閱聯邦遊說揭露表，在華府逐漸關切TikTok、字節跳動與北京的連結之際，該公司對聯邦政府的遊說經費也激增，從二○一九年不到卅萬美元，其後數年激增至兩千多萬美元。前年到去年美國國會進一步討論立法禁止TikTok或切斷其與母公司關聯時，遊說行動幾乎倍增。

另據華郵引述揭露資訊，TikTok和字節跳動已召集一批人脈關係良好的說客形塑其國會政策，包括前參院共和黨領袖羅特等前國會議員，以及參院商業委員會主席、民主黨籍參議員肯特威爾等多位重要現任參議員的前幕僚。而前述委員會可能將負責審議這次禁TikTok案。

右派團體「繁榮美國人協會」副會長丘古勒（Akash Chougule）說，扼殺該案的最省力方法就是舒默將其交付商業委員會。如此即顯示他根本沒認真看待TikTok帶來的國安威脅。

華郵此前更報導，曾強硬以對TikTok的前總統川普，日前竟未發言呼應禁TikTok，部分原因就與共和黨大金主、字節跳動投資人亞斯有關的遊說行動。

但儘管多位議員不願給TikTok機會左右該案討論，民主黨籍參院財政委員會主席魏登提醒，太快或未基於事實的行動恐造成很大傷害，由於（社群媒體等）相關領域日新月異。共和黨參議員葛拉斯里也說，雖傾向支持該案，但仍須聽取相關情資，他還沒決定。同黨參議員葛蘭姆也以TikTok美國用戶達一點七億、茲事體大為由，主張應審慎考慮。

肯特威爾說，議員將考慮眾院版法案和她另一項尚未公布的替代方案，她的方案將更好且目光長遠，以管制TikTok等類似應用程式。民主黨參議員布魯門塔也說，可能對眾院版做若干調整，但支持TikTok脫離中國的議員跨黨派，參院應對此召開聽證會和最後審議會。

布魯門塔並表示，兩院運作方式不同。曾任職Google、推特和Meta等科技公司的前參院幕僚韋克斯勒說，在參院，幾乎一切都將放慢。

TikTok 美國 議員

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