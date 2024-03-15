假設拜登簽了TikTok法案…誰賺最大？Q&A一次看懂

TikTok在美國市場的未來變得晦暗不明。

美國眾議院周三表決通過了一項議案，要求陸企字節跳動六個月內出售短影音分享平台TikTok，否則否則將禁止應用程式商店提供TikTok。這項議案要成為法律，還必須先獲得參議院表決通過，再經總統拜登簽字。目前參議院態度不明，白宮則表示，一旦國會兩院開綠燈，拜登會簽署。

美國國會議員擔心TikTok對美國用戶構成安全威脅，因為北京政府要求國內企業在必要情況下必須跟政府分享任何與國安相關的數據。他們深恐TikTok用戶數據遭到濫用，例如建立用戶檔案並進行勒索，還有人擔北京會干預美國用戶在TikTok看到的內容。TikTok強烈反駁這些質疑，並在一個據稱保護美國用戶數據的項目上投入超過15億美元。

那麼接下來會發生什麼？誰能從潛在的TikTok資產剝離交易中受益？

字節跳動會乖乖賣掉TikTok嗎？

TikTok是極有價值且不斷成長的業務，字節跳動並不想賣TikTok，勢必盡其所能地抗拒出售，包括提起各式訴訟，要求法院主持公道。此外，任何資產剝離計畫都必須獲得中國大陸政府批准，北京已表態反對強制出售。或許最終會採取一種既不全面出售又能安撫住美國國會議員的辦法，比如說把TikTok變成一家總部設在美國的獨立實體，字節跳動仍然是投資人。

前美國總統川普的態度讓事情更加複雜。這位共和黨的總統候選人一改幾年前總統任內的立場，聲稱不同意逼迫TikTok出售。如果在出售交易敲定前，川普贏得大選，那麼他的意見就可能影響最終結局。

TikTok可能花落誰家？

不管誰買這家公司，一定要有雄厚的財力。字節跳動未上市，估值約2,680億美元，雖然TikTok美國業務的估值肯定比這個數字小得多，但售價仍可能高達400-500億美元。馬斯克2022年收購X平台的前身Twitter花了440億美元。

這個金額足以讓多數潛在買家望而卻步。 臉書母公司Meta Platforms和Google母公司Alphabet似乎是合乎邏輯的收購方，但可能因此面臨反壟斷審查，基本上可以排除。

甲骨文也被認為是候選人，畢竟它已經是TikTok美國用戶數據的託管公司，而且2020年川普強逼字節跳動剝離TikTok時，它也曾經考慮收購。但甲骨文已背負超過870億美元的債務，部分來自於2022年另一項大型收購交易，這使得獨力吃下TikTok的可能性大減。

微軟是2020年收購TikTok美國業務的主要候選人之一，但最終沒成局。

前美國財政部長梅努欽在接受財經頻道CNBC採訪時表示，他正揪集一批投資人討論收購TikTok的美國業務，但未深入說明。

TikTok在美被禁還能活嗎？

可能。TikTok在官網宣稱。自己是全球40多個國下載量第一的應用程式。儘管美國用戶每月達逾1.7億人，但與該應用程式的總用戶數10億相比，還是九牛一毛。TikTok中國大陸版的抖音擁有數億粉絲。

但美國是網路社群最有價值的市場，願意為了接觸美國用戶付費的大型廣告商比比皆是。如果把美國市場拱手讓給競爭對手，TikTok在全球其他市場的業務也將面臨風險，人們擔心美國的網絡效應可能吸引用戶從TikTok轉向其他專注於美國市場的替代選擇。

禁令還可能扼殺TikTok擴張美國版TikTok Shop的雄心抱負。這項業務估計到2024年能成長九倍。

TikTok剝離後誰能受益？

最明顯的是擁有Instagram的Meta。Instagram已經非常受歡迎，而且推出了與TikTok競爭的產品Reels。如果TikTok被賣掉且遭不當處理，或在剝離過程中導致很長時間無法使用，Reels將是美國用戶最直接的選擇。

川普說，他現在反對強迫TikTok出售，就是因為Meta將得利。Meta曾封鎖川普的臉書和Instagram帳號兩年，理由是川普的貼文煽動支持者圍攻國會。

其他以影片為號召的應用服務也可能受益，比如Alphabet旗下的YouTube。如果TikTok被禁，Meta和YouTube除了瓜分TikTok用戶之外，還可以拿到本來應是TikTok的廣告營收。眾院通過「不賣就禁」的法案後，Meta和Alphabet的股價雙雙上漲。X平台的用戶和廣告收入也可能增加。

涉及哪些政治因素？

美國臨近大選，關於TikTok命運的辯論勢將愈演愈烈。 川普在TikTok問題上的反覆無常令共和黨有些為難。他們原本贊成禁令，但現在必須決定，領頭人物改變主意了，他們還要不要維持初衷。

共和黨金主之一、風險投資家Keith Rabois在X平台放話，他將「永不資助」反對TikTok法案的共和黨籍候選人；但支持封殺TikTok也可能引發年輕人不滿，傷害到一些靠年輕選票出頭的政客。

中國大陸的反應也要考慮。目前不清楚北京會如何應對強制出售令，但美中貿易和外交關係很可能受影響。川普政府幾年前敦促出售TikTok時，中國大陸外交部警告，如果美方開啟了以國安為由收購一家公司的先例，其他國家也可能對美企如法砲制，從此打開「潘多拉的盒子」。