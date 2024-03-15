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輿論戰！傳川普任內授權CIA執行秘密行動 對中國發起認知作戰

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普。法新社
美國前總統川普。法新社

路透報導，前美國官員透露，美國前總統川普在上任2年後授權中央情報局（CIA）在中國社群媒體發起秘密行動，目的讓中國輿情反對中國政府。

三名對這項高度機密行動有高度了解的前官員表示，CIA成立一支特工小組，在網路上運用假身分來散播不利於中國國家主席習近平政府的負面言論，同時向外國新聞媒體洩漏貶抑中國情資。

這項行動始於2019年，此前未曾被報導過。過去10年，中國在全球快速擴大影響力，包括達成軍事協定和貿易協議，並與開發中國家締結商業夥伴關係。

消息人士告訴路透，這支中情局特工小組宣揚執政中國共產黨黨員將非法所得藏匿海外的相關指控，並且抨擊中國「一帶一路」倡議既腐敗又浪費。

儘管上述官員拒絕提供具體細節，但強調相關言論雖由特工暗中以假身分發布，內容都是根據事實。

社群媒體 美國 開發中國家

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