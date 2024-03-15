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美參議員桑德斯推周休三日立法：AI和自動化的進步應惠及勞工

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國佛蒙特州參議員桑德斯推動周休三日立法。歐新社
美國佛蒙特州參議員桑德斯推動周休三日立法。歐新社

周休三日的呼聲在美國國會愈來愈響亮：參議院健康、教育、勞工和養老金委員會主席、民主黨籍佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）周四（14日）主持聽證會時，援引AI和自動化的進步，為推動每周僅工作四天的法案辯護。

財經網站CNBC報導，桑德斯周三提案，要求四年內在不減薪的情況下、將一周的工作時數由40小時縮短到32小時，也就是每周工作超過32小時就開始支付加班費。每天工作超過8小時，加班費以1.5倍工資計算，每天工作超過12小時，加班費是雙倍正常工資。

桑德斯發說：「儘管技術和勞工生產率大幅提高，但美國數百萬勞工的工作時間愈來愈長，工資愈來愈低。」他先前在發布該法案的新聞稿中主張，「AI、自動化和新技術大幅進步所帶來的經濟收益必須惠及勞工階級，而不僅僅是企業高層和有錢股東」。

美國自1940年通過公平勞動基準法以來，每周工作40小時已經是聯邦法律。支持周休三日的人認為，技術進步提高了勞工的生產力，應該帶來更高的工資或較短的工作時間。

周休三日法案並不是美國國會第一次出現縮短每周工作日數的提案。加州民主黨籍眾議員Mark Takano於2021和2023年曾兩度在眾院提案，雖在網路上引發廣泛討論，但最終沒能在國會取得進展。

加班費 美國

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