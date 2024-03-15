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路透獨家報導／川普曾授權CIA 對陸認知作戰

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國前總統川普。路透
美國前總統川普。路透

路透十四日引述三位前美國官員獨家報導，美國前總統川普任內曾授權中情局（ＣＩＡ）針對中國大陸社群媒體發動祕密行動，目標是改變中國國內對其政府的輿論。

這三人指稱，ＣＩＡ創設一支特務小組，在網路上利用假身分散布有關習近平政府的負面論述，並向海外新聞媒體透露誹謗或貶抑中國政府的情資。ＣＩＡ相關行動始於二○一九年，過去從未被披露。

這些前美國官員說、該小組散播針對中共高幹在海外隱匿非法所得的指控，還痛批中國的一帶一路倡議既貪腐又浪費。這些前官員雖不願提供相關任務的具體細節，但他們聲稱，儘管是由情報員以假身分祕密散布，但相關論述「基於事實」。

其中兩位前官員還說，這些行動旨在中共領導高層間煽動他們對北京的疑心，迫使中國政府花費資源追查外力對其網路及社群媒體的入侵，「我們當時是想要他們追逐（難以捉摸的）幽靈」。

這些前官員聲稱，該ＣＩＡ行動是針對北京多年欲擴大其全球影響力舉動的因應作為。川普二○一七年一月就任後，對北京採取更強硬的作法。

ＣＩＡ發言人羅賓森婉拒對該認知作戰計畫存在與否、其目的或效應置評。路透則引述中國外交部發言人報導，此事凸顯美國政府以輿論空間和媒體平台為武器，擴散假資訊和操縱國際輿論。白宮國安會發言人華特斯亦拒絕置評。

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