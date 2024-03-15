陸批美強盜邏輯 放話堅決維權

針對美國眾議院通過有關TikTok的法案，大陸外交部、商務部等發出強烈抗議，大陸外交部指這完全是「強盜邏輯」，大陸商務部則強調「將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益」。

大陸外交部發言人汪文斌昨天回應表示，美國看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。美方對TikTok事件的處理將讓世人更清楚看到，美國所謂的規則秩序究竟是有利世界，還是只替美國服務。

大陸外交部昨天還發布六千字的「美國所謂『言論自由』的事實真相」報告，批評美國政府打壓TikTok是侵犯美國憲法第一修正案賦予美國人民的權利，打壓損害上億TikTok美國用戶在該平台上的自由，開創一個令人擔憂的先例。

大陸商務部發言人何亞東昨天則稱，美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平公正和非歧視的環境。

大陸駐美大使謝鋒十三日也在活動上指出，拿著顯微鏡放大中國經濟的問題，解決不了自身的挑戰；把「去風險」搞成「去中國」，只會雙輸多輸。七萬多家美企在大陸投資興業，「中美經濟強行脫鉤將傷筋動骨」。