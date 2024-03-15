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美國人需要抖音 開始討論翻牆

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

美國眾議院通過了TikTok剝離法案後，民間則已開始討論，如何能夠在法律規範下，利用VPN等方式繼續使用TikTok。

TikTok在美國有一點七億的用戶，美國民意對TikTok的支持度並不低。同濟大學國家創新發展研究院在官微發文，援引美聯社公布的一項針對TikTok禁令的調查報告顯示，僅有三成一的美國成年人支持禁令。文章認為，目前這樣的局面將為TikTok爭取自身在美經營發展的正當權益創造拉扯空間，而之後的政策遊說，將發揮決定性作用。

儘管立法程序尚未完成，目前網路上已有諸多文章討論美國用戶使用VPN（翻牆軟體）來做為繼續使用TikTok的方法，因為使用VPN可以修改IP位址，從而可以達到在美國境外使用TikTok的效果。美國CNN、美聯社都提到了這項規避新法規的方法。

一些VPN公司主推可以使用TikTok，理由在於TikTok夠存取位置、設備資訊以及潛在的聯絡人訊息，因此VPN公司認為服務可以保護客戶在TikTok上的「數位足跡」。此外，大陸境內的民眾，也早就以VPN來做為使用TikTok（抖音國際版）的重要方法。

目前尚不清楚法律何時會通過，以及字節跳動如何處理「剝離」的要求，是否有大規模美國民眾用VPN連上TikTok，也待觀察。

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