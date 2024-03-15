眾院逼字節跳動退出TikTok

美國聯邦眾議院13日以壓倒性票數通過法案，要求TikTok中國母公司半年內須把在美業務賣給非中國人，否則就得面臨查禁，但各界認為此案前景不明，買主也不易找到。就在此時，美國前財長米努勤表示，他正邀集多方投資人，要聯手買下TikTok。

這項法案約一周前由眾議院「中國問題特別委員會」共和黨籍主席蓋拉格和民主黨議員克利什納穆希共同提出，而時逢選舉年，兩黨爭相表態強硬對付中國，因此在眾院全院表決時順利通過並不令人意外，這也是美國國會首次以立法的方式，對社群媒體平台祭出全國性禁令，顯然對中國勢力的防堵，除了科技戰，也瞄準文化影響力。

法案接下來還得送交參院，能否過關充滿變數，就算通過還得面臨司法等諸多挑戰。美國總統拜登曾說，若法案在國會通過，他將簽署成法。

美國TikTok用戶多達1.7億，價格勢必高昂，少有公司或個人買得起；而母公司「字節跳動」會否出售抖音全球業務或僅限美國業務，也很難說。

市場預期，可能買得起TikTok的公司大概是微軟、Google和擁有臉書及Instagram的Meta等科技巨頭，但拜登政府已多次試圖使用反壟斷法，阻止這些公司變得更強大。

就在各界議論紛紛時，CNBC報導，米努勤14日受訪時說，「我認為這項法案終究會通過，我認為這個平台應該賣掉。這是件很棒的生意，我要組一個團隊來買下TikTok」。

米努勤是川普時期的財長，深獲川普信任，除了TikTok外，近來他也居中牽線，找了一群投資人注資陷入困境的地區銀行紐約社區銀行（NYCB）。

TikTok發言人豪雷克表示，盼參院能考量事實，傾聽選民聲音。TikTok已表明，一旦法案通過，將動用一切法律手段抗爭，迫不得已才會「分家」。中國外交部發言人汪文斌在眾院表決前即譴責華府，無法在公平競爭中取勝就訴諸霸權，並駁斥TikTok危及美國的想法。

在此之前，美國聯邦政府已禁止在其設施上使用TikTok，歐洲議會、歐盟委員會及歐洲理事會等去年禁止在員工手機上使用 TikTok，之後加拿大、英國、澳洲、台灣等也相繼採取類似行動。

不過澳洲總理14日表示，澳洲並不會跟進美國，完全封殺此社群平台，「對很多人來說，TikTok提供他們一個溝通方式，因此現階段還沒有人建議我們禁用。」