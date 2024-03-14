葉倫：美國將採取行動確保國內電動車製造商成功 降低對陸依賴

美國財政部長葉倫13日表示，面對中國大陸日增的電動車出口和政府大量補貼，拜登政府正在採取行動，確保美國國內電動汽車產業的成功。

葉倫在被問及是否須對中國大陸電動車徵收新關稅時，表示總統拜登正致力確保美國電動車製造商的成功，並減少該產業對中國大陸的依賴。

中國大陸出口到全球市場的電動車日益增加，引發華府警覺可能衝擊美國汽車製造商。美國目前對所有進口自中國大陸的汽車加徵25%關稅，實質將中國大陸電動車暫時擋在美國市場之外，但中國大陸汽車生產商龍頭比亞迪已開始向墨西哥出口，也正為墨西哥工廠選址。

美國商務部已開始調查中國大陸汽車進口是否會帶來國安風，可能進一步限制進口電動車和傳統汽車。美國加強管制中國大陸電動車貿易的另一方案，為美國貿易代表署對前總統川普時期對中國大陸進口商品加徵關稅的措施，進行長期評估。

葉倫和其他政府官員呼籲將這些根據「301條款」實施的關稅要更具「戰略性」，以加強保護攸關美國經濟安全的產業，並降低其他領域的成本。

葉倫說：「的確，中國正在大規模投資這個產業，美國正在採取行動確保我們的產業取得成功。」