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拆彈演練到一半！美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷
美國聯邦調查局位在加州橘郡（Orange County）的一處訓練設施13日發生爆炸，造成至少16名特種武器和戰術部隊（SWAT）成員受傷。
美聯社等報導，橘郡警長辦公室指出，這起爆炸發生於13日下午將近1時左右，地點是爾灣（Irvine）偏遠地區的一座設施，目前尚不清楚爆炸原因，但事故發生於拆彈小組訓練之際。
警方稱，SWAT成員中1人傷勢較嚴重的傷勢，沒有生命危險，但需要手術；另有2人皮外傷，其餘13人出現頭暈和耳鳴。
根據直升機空拍的畫面顯示，一個小型單層建築物周遭拉起封鎖線，周圍是草地。
FBI發言人表示，沒有FBI人員受傷，並說FBI將率領調查這起事故。並指洛杉磯以南的「FBI探員克羅區域戰術訓練設施」（Jerry Crowe Regional Tactical TrainingFacility），平時負責為FBI和當地執法機關舉行槍械訓練和資格考試。
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