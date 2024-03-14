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攸關搖擺州 工人選票點燃美中新戰場

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國聯合鋼鐵工會（ＵＳＷ）等團體十二日向總統拜登政府請願，指控中國大陸扭曲造船、海運等產業國際市場，要求華府檢視北京補貼造船的做法。英國金融時報、彭博資訊報導皆指出，造船業正成為美中貿易戰新戰場，若拜登未能快速應允工會訴求，恐在與前總統川普的對決中流失工人選票。

川普此前已矢言若獲第二任期將對中國進口商品加徵關稅，更私下提出稅率可能達百分之六十。金融時報認為，工會若在川普任內提出將很有吸引力，尤其川普曾提名對中鷹派人士賴海哲擔任美國貿易代表。拜登若不盡早行動，恐顯現對中軟弱形象。

拜登十二日即在社群媒體Ｘ回應工會請願，表示「我們會永遠挺身對抗中國不公平的措施。只要我是總統，我就會為美國勞工和工作（機會）奮鬥」，並說美國貿易代表戴琪會仔細依法檢視請願書。

美中貿易戰迄今橫跨太陽能板、半導體到電動車等產品。中國對外關係專家、新加坡南洋理工大學政治學助理教授駱明輝說，直至今年美國大選前，都會看到對中貿易問題成為爭論點，而拜登政府一陣忙亂的動作顯示，拜登和川普都無法承擔對北京示弱帶來的後果。

金融時報指出，今年美大選六個關鍵搖擺州就包括過去工業重鎮「鐵鏽帶」上的賓州、威斯康辛州等。威州民主黨籍聯邦參議員鮑德溫十二日聲援工會請願，強調威州曾有傲人的造船傳統，二戰後美國也曾長期是商用造船龍頭，但過去廿年來中國透過反競爭手段稱霸造船業。

美國造船產能已從一九七五年的全球第一跌到現在的第十九名，占全球商業船舶製造不到百分之一。

二○二二年，中國在全球造船總噸位居冠，占比達四成五以上並以相當大差距領先排名第二、三的南韓和日本，更遠遠甩開美國。

部分美國左派人士設想，重振國內造船業可能有助填補因電動車轉型流失的工作機會，因為生產電動車所需人力，估計是製造使用傳統燃燒引擎車輛的四成。此事也有國際重要性，畢竟時值紅海船運受葉門叛軍飛彈威脅，加上對於台海有事的擔憂，全球已重新探討海軍實力的重要性。

美國大選 造船

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