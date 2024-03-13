美眾院料通過禁TikTok 川普反對

路透報導，美國眾議院預定十三日表決立法，給中國公司「字節跳動」六個月時間自TikTok撤資並完成切割，否則將對在美有一點七億用戶的TikTok祭出禁令。法案看似將在眾院通過，川普仍堅持反對此法案，與他任總統時立場相反。

隨著大選逼近，國會兩黨都有意展現對中國強硬態度。紐約時報報導，這份十三頁的法案由眾院「美國與中共競爭特別委員會」起草，規定TikTok須於九月卅日前脫離母公司字節跳動，否則將從美國應用程式商店下架。該委員會民主黨首席成員克利什納穆希表示，只要抖音仍由字節跳動持有，就對國安構成嚴重威脅；共和黨的委員會主席蓋拉格也說，美國最大對手無權控制美國主流媒體平台。

眾院兩黨向來兩極化，但在此議題卻沒有分歧，兩黨皆認為對中國強硬有政治益處。

眾院多數黨領袖史卡利斯十一日表示，眾院將試著以「非爭議性立法」特別程序，三分之二眾議員同意即可加快通過這項法案，並說「必須確保中國政府不能透過TikTok收集個資和大外宣，作為針對美國用戶和政府的武器」。

川普二○二○年八月簽署的一項行政命令同樣提到這兩項風險，也試圖下架TikTok，但法院多次阻止該行政命令生效。

不過，川普十一日受訪時重申反對此法案，他說TikTok是國安威脅，但如果禁止，臉書和其他公司將成為受益者，他說TikTok和臉書等美國公司一樣，都是安全風險。

川普承認TikTok很受歡迎，「小孩子若沒有TikTok會發瘋的，有超多用戶。你們知道，TikTok有很多好處，也有很多壞處，但若沒有了TikTok，會讓臉書變得更龐大，這點我很不喜歡」。

目前不清楚川普的態度是否會動搖眾院共和黨人，但多少影響士氣。民主黨策略師蓋林說，川普對TikTok的立場讓眾院共和黨人尷尬，因為這迫使他們在「支持川普」和「對抗中國」間選擇。

南卡州共和黨參議員葛蘭姆說，若眾院通過限制TikTok法案並送到參院，他不確定表決時該怎麼做。參院多數黨領袖舒默也沒承諾會讓法案在參院過關。