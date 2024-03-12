美提數十億抗中預算 首次單獨編列援台經費

白宮週一（3月11日）公布2025財政年度美國預算案，總共7.3兆美元，其中有40億美元預計用來投資印太區域與國際基礎建設，藉此「在競爭中勝過中國」。

美國副國務卿維爾馬（Richard Verma）表示：「我們必須盡可能運用一切能掌握的工具來戰勝中國。」他說，這次預算將使美國得以強化其國內的競爭力基礎，並與志同道合的夥伴結盟，同時應對中國的挑戰。

根據維爾馬，美國國務院要求的這40億美元「抗中」預算，其中20億欲用於打造一個新的、比中國更可靠的國際基礎設施基金；另外20億，則用來協助印太區域國家加強法治與國家治理，以對抗「掠奪性的行徑」。

去年9月的印度G20峰會上，美國、印度、歐盟及許多中東國家曾簽署一項原則性協議，欲推動「三方經濟走廊」，與中國的「一帶一路」倡議形成抗衡之勢。2022年的G7峰會上，各國領袖也曾同意在2027年前籌措出6000億美元，投資開發中國家的基礎建設。

跟中國比較，美國對開發中國家的基礎設施投資長期以來相形見絀。路透社指出，去年11月一份美國報告顯示中國的金融機構在2000年至2021年間，貸款1.34兆美元給開發中國家。

中國的「一帶一路」倡議協助東南亞、非洲的開發中國家建立鐵路、水壩的基礎設施，但西方有分析認為，這些工程可能導致開發中國家在債務中越陷越深。對此，中國外交部曾多次反駁，主張這些建設對開發中國家的人民「帶來實實在在的好處」，而所謂「債務陷阱」的說法是在向中國「潑髒水」。

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鞏固盟友 軍援台灣

白宮今年度的預算案內，還包含另外40億美元，預計用於外國援助、印太區域各國使館的人力等，以鞏固美國在印太地區的盟友。

值得注意的是，美國這次特別編列了1億美元，專門提供台灣軍事援助。

據台灣中央社報導，美國國務院形容這是一筆「歷史性」的投資，副國務卿維爾馬更稱這是預算案首度單獨列出台灣，明確展現美國對台安全援助承諾。

報導指出，這筆1億美元的經費內，包含以「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）方式對台軍援。除此之外，這次美國預算案另有5億資金，將用在「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA），補充提供給台灣的武器庫存。

拜登去年首度動用「總統撥款權」，決定提供台灣3.45億美元的軍援，也第一次循「外國軍事融資」管道，批准1筆價值達8000萬美元的對台軍備援助。中國外交部去年8月曾回應，美國此舉嚴重違反「一中原則」，要求美方「停止借任何名義、以任何方式加強美台軍事聯繫和武裝台灣」。

對中科技管制持續

在白宮宣布新一輪「抗中」預算之際，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）前往菲律賓商討雙方經貿往來。雷蒙多11日在記者會上被問及美國對中國的科技出口管制，她說美國「每一天」都在考慮、評估是否有必要再擴大相關措施。

「科技日新月異，速度超乎以往，所以我們每天起床都要問自己：『我們做得夠了嗎？』」雷蒙多表示，她的工作是「保護美國人」，並確保美國擁有的半導體、人工智慧等尖端科技不會為中國解放軍所用。

儘管如此，雷蒙多重申，美國無意與中國經濟「脫鉤」。去年12月，雷蒙多接受路透社訪問時談到AI晶片巨頭NVIDIA（中譯：英偉達，又稱輝達），她稱美國僅排除最高階的AI晶片出口，但仍允許該公司賣一般的商務AI晶片到中國。

美國自2022年起，對中國實施大規模的半導體設備及高階晶片出口管制，避免美國科技落入解放軍之手、危害美國利益；去年，美國商務部進一步擴大管制措施，中國商務部批評此舉違背國際貿易原則，嚴重破壞供應鏈穩定，而中方將採取必要反制。

（綜合報導）

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