匈牙利總理：川普一分錢都不會給烏克蘭

英國廣播公司（BBC）11日報導，匈牙利總理奧班訪美會晤前總統川普後，10日晚間受訪時表示若川普再當選總統，不會資助烏克蘭對抗俄國，並指若美方不提供金援，歐洲無力支應戰爭開銷，俄烏戰爭就會結束。

奧班向匈牙利M1電視頻道說，川普「一分錢都不會投入俄烏戰爭，所以戰爭就會結束」。

奧班說，烏克蘭顯然無力獨自站穩腳跟，「若美國人不和歐洲人一同提供錢和武器，戰爭就結束了；若美國人不給錢，歐洲人無法獨自資助戰爭，那戰爭就結束了」。

奧班並說，川普有相當詳盡的計畫可以終結俄烏戰爭，但奧班並未詳述。川普曾稱可在24小時內結束戰事，但同樣未具體說明。川普尚未公開評論前述奧班訪談內容。

奧班已公開力挺長期盟友川普角逐今年大選，兩人8日於佛州海湖俱樂部會晤。奧班訪美時雖見川普，還被川普誇獎是聰明傑出的領袖，但並未會晤川普大選對手、現任總統拜登。

俄烏開戰後，奧班常因和俄國總統普亭維持密切關係而招致其他歐盟國家領袖抨擊，他也拒絕提供基輔武器，多次說烏克蘭無力戰勝核武國家俄國。

歐盟各國領袖近來日益擔心川普若回鍋，美國對基輔及北約組織（NATO）的財政、軍事援助將大減。不少共和黨籍美國聯邦眾議員受到川普鼓勵，正阻擋一項包含600億美元對烏軍援的外援法案，要求應先同意用於美國邊境安全的追加經費。