喬治亞州拚場 拜登、川普交火搶非裔票

幾無懸念將在十一月大選再度對決的美國前後任總統川普和拜登，九日在南方搖擺州之一的喬治亞州拚場，兩人在選舉造勢活動隔空互嗆。

拜登批川普八日招待匈牙利總理奧班在其佛州宅邸海湖莊園作客，一直巴結全球渴望成為獨裁者及威權惡棍的人。針對川普曾說自己想當一天獨裁者，拜登譏諷說，當川普講這話時，「我是相信他的」。拜登重申今年大選這是場非黑即白力量間，「為這個國家靈魂而戰的對抗」。

川普則再批拜登七日的國情咨文演說既偏頗、黑暗又「氣噗噗」，這也是川普在五日「超級星期二」幾乎大勢底定後的首場造勢活動。他抨擊拜登沒打算讓國家團結起來，反而企圖藉由分裂國家保住權力，「拜登不該對美國怒吼，應該美國對拜登怒吼」。

針對拜登九日接受MSNBC訪問時，自評不該在國情咨文稱被控殺害廿二歲女大生萊里的疑犯是非法移民，應稱為無證移民，川普駁斥拜登，稱凶嫌本來就是非法移民甚至非法老外。川普還說他不是美國民主的威脅、拜登才是，並重現他在實境秀「誰是接班人」的金句，嗆拜登「你被開除了！」

民主黨策士希克斯（Fred Hicks）表示，喬州是七日國情咨文後第一個關鍵戰場。他主張，拜登勝選關鍵在非裔選民，拜登等人「以為其政策眾所周知又廣獲認同，甚至連華府以外都深受影響，但這並非實情，他們得告訴大家自己的政績」。因此拜登九日出席支持非裔參政權的「集體政治行動委員會」活動，爭取多元族群支持。

川普陣營同樣注意到非裔選民不再是民主黨鐵票，力挺川普的「讓美國再次偉大（MAGA）超級政治行動委員會」鎖定非裔，展開三周密集廣宣攻勢，尤其是非裔占多數的喬州。川普還向所有「覺醒」的民主黨人喊話，邀他們共襄盛舉MAGA運動，一起救國。