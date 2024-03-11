快訊

法國羽賽／不敵印度球王組合 李哲輝、楊博軒亞軍仍創合拍最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喬治亞州拚場 拜登、川普交火搶非裔票

聯合報／ 編譯俞仲慈茅毅／綜合報導
美國前後任總統川普和拜登，九日在喬治亞州拚場，兩人選舉造勢活動隔空互嗆。（美聯社）
美國前後任總統川普和拜登，九日在喬治亞州拚場，兩人選舉造勢活動隔空互嗆。（美聯社）

幾無懸念將在十一月大選再度對決的美國前後任總統川普拜登，九日在南方搖擺州之一的喬治亞州拚場，兩人在選舉造勢活動隔空互嗆。

拜登批川普八日招待匈牙利總理奧班在其佛州宅邸海湖莊園作客，一直巴結全球渴望成為獨裁者及威權惡棍的人。針對川普曾說自己想當一天獨裁者，拜登譏諷說，當川普講這話時，「我是相信他的」。拜登重申今年大選這是場非黑即白力量間，「為這個國家靈魂而戰的對抗」。

川普則再批拜登七日的國情咨文演說既偏頗、黑暗又「氣噗噗」，這也是川普在五日「超級星期二」幾乎大勢底定後的首場造勢活動。他抨擊拜登沒打算讓國家團結起來，反而企圖藉由分裂國家保住權力，「拜登不該對美國怒吼，應該美國對拜登怒吼」。

針對拜登九日接受MSNBC訪問時，自評不該在國情咨文稱被控殺害廿二歲女大生萊里的疑犯是非法移民，應稱為無證移民，川普駁斥拜登，稱凶嫌本來就是非法移民甚至非法老外。川普還說他不是美國民主的威脅、拜登才是，並重現他在實境秀「誰是接班人」的金句，嗆拜登「你被開除了！」

民主黨策士希克斯（Fred Hicks）表示，喬州是七日國情咨文後第一個關鍵戰場。他主張，拜登勝選關鍵在非裔選民，拜登等人「以為其政策眾所周知又廣獲認同，甚至連華府以外都深受影響，但這並非實情，他們得告訴大家自己的政績」。因此拜登九日出席支持非裔參政權的「集體政治行動委員會」活動，爭取多元族群支持。

川普陣營同樣注意到非裔選民不再是民主黨鐵票，力挺川普的「讓美國再次偉大（MAGA）超級政治行動委員會」鎖定非裔，展開三周密集廣宣攻勢，尤其是非裔占多數的喬州。川普還向所有「覺醒」的民主黨人喊話，邀他們共襄盛舉MAGA運動，一起救國。

川普 拜登

延伸閱讀

「內唐亞胡處理加薩作法對以傷害大於幫助」專家：拜登言論意義重大

拜登簽支出法案避免政府關門 軍事預算仍待協商

拜登喊簽抖音法案 原主張禁抖音的川普卻反對 黨內鷹派傻眼

「我不年輕，不是秘密」拜登新廣告強調經驗豐富 帶美國度難關

相關新聞

喬治亞州拚場 拜登、川普交火搶非裔票

幾無懸念將在十一月大選再度對決的美國前後任總統川普和拜登，九日在南方搖擺州之一的喬治亞州拚場，兩人在選舉造勢活動隔空互嗆...

拜登簽支出法案避免政府關門 軍事預算仍待協商

美國總統拜登今天簽署規模4600億美元的開支包裹法案，避免許多關鍵聯邦機構關門。參議院及時批准的這項包裹法案，代表國會已...

比任何一位候選人強？避險基金天王看完泰勒絲演唱會直呼：她應該當總統

避險基金天王達里歐（Ray Dalio）出席美國樂壇天后泰勒絲（Tylor Swift）在新加坡的「時代巡演」演唱會，並...

不想遇到！安檢人員真心話吐辛酸 「這6種」旅客NG行為百出

不少人喜歡在寒暑假安排出國行程，而每到旅遊旺季，機場總是擠滿等候登機的旅客，出境安全檢查經常出現大排長龍的場面。對此，美國聯邦運輸機關表示，在這種忙碌的時刻，安檢人員最不想碰到的旅客有6種，原因在於容易使安檢流程受到拖延。

太狠心！吵架被男友推下月台 美29歲女遭地鐵輾過「雙腿截肢」

美國紐約一名女子在地鐵站與男友發生爭吵，沒想到對方一氣之下，竟趁著列車進站時，將她推下月台，導致女子雙腿截肢。男子犯案後隨即逃離現場，但當晚就被警方逮捕，並被指控企圖謀殺及惡意企圖傷害罪等重大罪名。

拜登川普在喬治亞州交手 移民與年齡成主軸

美國總統拜登和挑戰者川普今天在大選關鍵州喬治亞交鋒，就年齡和移民等關鍵議題互槓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。