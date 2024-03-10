太狠心！吵架被男友推下月台 美29歲女遭地鐵輾過「雙腿截肢」

美國紐約一名女子在地鐵站與男友發生爭吵，沒想到對方一氣之下，竟趁著列車進站時，將她推下月台，導致女子雙腿截肢。男子犯案後隨即逃離現場，但當晚就被警方逮捕，並被指控企圖謀殺及惡意企圖傷害罪等重大罪名。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，事件發生於9日上午，一名29歲女子在曼哈頓的福爾頓街車站（Fulton Street Station）等待地鐵進站時，和男友瓦爾迪茲（Christian Valdez）發生了口角衝突。兩人爭執不休，結果男友一氣之下，竟將她推下月台，害女子被一輛向南行駛的列車狠狠輾過。

警方表示，管理紐約地鐵的紐約州立大都會運輸署（MTA）隨即切斷第3軌道的供電，警消獲報後也立即前往現場，將女子從鐵軌上救出後，隨即送往醫院急救，但最後還是必須將雙腿截肢，至今仍未脫離險境。

一名目擊者透露，自己曾在伊拉克戰爭中服役，接受過緊急醫療訓練，因此當下試圖在旁邊提供受害女子協助，「當我下去鐵軌處時，我看到她夾在兩節車廂中間」。目擊男子嘗試和女子交談，讓她能夠冷靜下來，「她說了很多話，覺得自己不應該被這樣對待，她還舉起自己一部份掉下來的肉，向我表示她可能失去了雙腿。我希望她沒事，她很堅強」。

警方指出，嫌犯作案後便逃離現場，不過當晚就被警方以企圖謀殺及惡意企圖傷害罪等重罪逮捕。據了解，當時被害女子與嫌犯正在爭吵，但詳細內容仍未釐清。