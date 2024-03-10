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川普唱反調…紐時酸雙標 拜登：TikTok案過就簽

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國眾議院7日通過法案，要求TikTok母公司中國「字節跳動」(圖)在六個月內切割TikTok。
美國眾議院7日通過法案，要求TikTok母公司中國「字節跳動」(圖)在六個月內切割TikTok。

針對美國聯邦眾議院能源與商業委員會七日通過法案，限短影音平台抖音海外版TikTok的中國大陸母公司「字節跳動」六個月內從TikTok撤資，否則將遭美國禁令，美國總統拜登八日表明，只要國會院會通過該法案，他將簽署生效。

該委員會七日以五十票比○票壓倒性通過該法案，表決前，眾議員們先閉門聽取機密簡報，涉及字節跳動對美國國安造成的疑慮。有眾議員表示，眾院可能下周或未來幾周內就將進行審查。TikTok美國用戶約達一點七億人，其受美國青少年歡迎程度僅次於YouTube。字節跳動此前表示其沒有、也不會將這些用戶的個資提供中國政府使用。

川普任內曾試圖封鎖TikTok與中國騰訊的即時通訊軟體微信海外版WeChat，但被法院阻攔。

川普二○二○年發布的行政命令指控TikTok蒐集用戶資料數據，恐具有讓中共攫取美國人民個人及專有資訊的風險，使中國得以追蹤聯邦政府雇員及其承包商的位置，以及從事商業間諜。該命令從未真正生效，二○二一年六月被拜登撤銷。

川普七日則在其自創社群媒體「真實社群」寫道，若你幹掉了TikTok，那臉書（ＦＢ）生意將加倍。他直言自己不想讓ＦＢ更好。ＦＢ母公司Meta婉拒對此置評。

川普本人及其競選團隊至今尚未加入TikTok，但紐約時報八日報導，「候選人拜登」一方面在TikTok開帳號，七日還邀多名TikTok網紅參加他的年度國情咨文演說。另一方面「總統拜登」卻以擔憂國安風險為由，禁止聯邦雇員在公務手機下載該應用程式（App），明顯雙重標準。

TikTok 拜登 美國

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