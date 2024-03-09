費半率美股下殺！川普民調連動標普500指數 市場開始考慮選舉變數

美國股市周五開高但在午後急轉直下，半導體股率科技股帶動下殺。標普500指數今年來大漲約35%，不少分析師提醒已漲過了頭，下半年還面臨美國總統大選的變數，震盪在所難免。

標普500指數早盤一度刷新盤中新高，隨後翻黑，收盤轉跌0.7%。道瓊工業指數下跌0.2%，那斯達克綜合指數下跌1.2%。三大指數周線全面收黑。

資訊科技股在標普500指數各大類股中表現最差，以晶片股下挫最重，其中博通（Broadcom）因獲利不如市場預期大跌7%，費城半導體指數也在大盤轉空的氛圍下大跌4%。輝達（Nvidia）盤中大漲超過5%後，收盤反而大跌5.6%，結束連續六日漲勢。台積電ADR也受拖累，盤中一度大漲逾6%創下盤中新高後，收跌1.9%。

「女股神」伍德（Cathie Wood）表示，隨著科技供應鏈好轉，她點名半導體股可能會出現修正。

B Riley 財富管理公司首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「這麼快漲到這等規模，波動應視為常態，而非例外。」

Miller Tabak + Co.首席市場策略師首席市場策略師馬利（Matt Maley）表示，短期下來市場中已呈現相當程度的「泡沫」，他建議，投資人應該趁下周多保留一些現金，改採防禦的立場。

勞工部周五公布非農就業報告表明，美國經濟繼續增加就業，但並未帶動薪資飆漲，重燃聯準會（Fed）可以實現軟著陸的希望。但有經濟專家認為，失業率保持在3.9%的低檔，可能是美股轉跌的原因。

美國2年期債券殖利率周五下跌2個基點至4.48%，交易者幾乎已完全消化6月開始降息1碼（0.25個百分點）的預期。

ClearBridge Investments 經濟與市場策略主管舒茲（Jeff Schulze）在報告中寫道：「薪資正常化，加上下周CPI數據若繼續出現轉弱表現，可能增強FOMC（Fed聯邦公開市場操作委員會）對通膨回歸目標的信心，降息的時機也可能前挪。」

除了企業獲利和貨幣政策之外，投資人也開始考慮到今年可能會影響市場的另一個變數：年底美國總統選舉。

美股碰到大選年總會出現較大波動。美銀本月指出，在過去大選年中，芝加哥選擇權交易所（Cboe）波動率指數第2季到11月平均上揚25%。

民調顯示，81歲的拜登和77歲的川普目前勢均力敵。儘管美國經濟目前表現超過大多數高收入國家，民調在經濟問題上整體來說仍較肯定川普。

據LPL金融統計，歷史趨勢有利拜登。1976年有所謂超級星期二（Super Tuesday）以來，標普500指數從年初到初選之間只要上漲，總統所屬政黨獲勝的機率高達80%。不過，LPL金融指出，標普500指數近來上漲其實跟川普在全美民調上揚很有關係。