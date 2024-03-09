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拜登國情咨文 首提美護台海和平

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統拜登七日在國會兩院聯席會議發表年度國情咨文，談及國內外廣泛議題。（美聯社）
美國總統拜登七日在國會兩院聯席會議發表年度國情咨文，談及國內外廣泛議題。（美聯社）

美國總統拜登七日晚向國會兩院聯席會議發表其自二○二一年一月就任以來第三次、也是其這個任期最後一次國情咨文，共六十八分鐘。他表明，美國將為台海和平穩定挺身而出。這是他首度在國情咨文談到台海安全。

拜登談到對外關係時，雖提及中國大陸，但著墨不多。他重申，堅決反對中國的不公平經濟行為，任內已重振美國和印度、澳洲、日本、南韓及太平洋島國等太平洋地區的夥伴關係與聯盟，並確保美國最尖端的技術不能用於研製中國武器，也不得進行交易。

拜登說，多年來諸多美國兩大黨人士不斷說中國崛起中、美國正落後，但他們「搞反了」，「崛起中的美國擁有全球最佳經濟」，正讓世人稱羨。除通膨降低中、出口增加中與國內生產毛額（ＧＤＰ）上升中，消費者信心也正增強，三年來新增達一五○○萬個就業機會創新高，尤其美中貿易逆差降至十多年來新低。

拜登表示，得益於晶片及潔淨能源相關立法與政策，美國正在這兩個領域吸引投資。

但拜登強調，美國希望與中國競爭、而非衝突，而且「在和中國或其他任何國家的競爭，我們（美國）處於更有利地位，可以贏得廿一世紀的競爭」。他還以「我的前任」稱呼共和黨籍前總統、各界預料將成為其十一月總統大選對手的川普，暗諷川普不過只是口頭上對北京強硬，卻未能採取行動，並指川普「從未想過這麼做」。

拜登去年二月七日發表的國情咨文，點名中國國家主席習近平，質疑全球有沒有任何一位領袖想與習近平交換位子？他並明言，若中國威脅美國主權，美方將採取行動。當時正值中國高空氣球飛越美國上空，並被美軍擊落。

除美中台及美國經貿部分，拜登亦聚焦美國民主、俄烏與以哈戰爭、墮胎權、移民和美墨邊界等廣泛議題。

紐約時報報導，引人注目的是，拜登就任三年多來視為單一最重要的外交政策倡議：圍堵中國勢力，今年咨文卻僅七行。當前美中既在關鍵技術競爭，又在氣候變遷及其他共同議題合作。

華府智庫卡內基國際和平基金會研究分析師沈寧天（Nathaniel Sher）認為，拜登今年國情咨文對中著墨不多，又在較後面的內容才出現。反映出正值美國大選年，焦點集中在美國民主、俄烏戰爭及經貿等議題，也沒重申去年的「願在能促進美國利益和造福世人的領域，致力美中合作」措詞。

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