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川普轟拜登國情咨文「史上最糟」 並且整晚都在咳

聯合報／ 編譯徐榆涵茅毅、記者胡玉立／綜合報導
美國前總統川普即時對拜登的國情咨文做出回應。美聯社
美國前總統川普即時對拜登的國情咨文做出回應。美聯社

美國總統拜登七日在國會山莊發表國情咨文，涵蓋國內外廣泛議題，其今年大選勁敵、前總統川普也做出回應。川普比喻內容是「盲目的反川普症候群」。

川普透過自創社群媒體「真實社群」痛批，「這可能是史上最憤怒、最沒同情心又最糟糕的國情咨文演說」，「這是我國的恥辱！」拜登整篇咨文未點名「唐納．川普」，始終以「我的前任或這位共和黨籍總統」稱呼。

針對拜登指控「我的前任」竟正告訴侵烏中的俄羅斯可以為所欲為，川普反批拜登根本沒反抗俄國總統普亭，反將烏克蘭拱手交給普亭，此舉很離譜又危險，令人難以接受。

拜登強調，美國必須增援基輔，也不會對遭莫斯科入侵的烏克蘭袖手旁觀、不會向普亭屈服，「歷史正對此見證」。

拜登指控川普持續將移民「妖魔化」，例如宣稱他們恐「汙染我國血統」。川普對此指稱，拜登七日幾乎未提及移民或邊境問題，「（拜登）他永遠不會解決這個問題」，「拜登想要我國充滿移民」，其引發的犯罪問題也將空前嚴重。

為凸顯和川普間的區別，拜登又再示警「川普對美國民主構成的威脅」，尤其川普在二○二○年十一月美國大選敗選後，屢屢大談選舉過程存在舞弊。拜登形容這是充滿怨恨、復仇及報應的美國故事。他並譴責川普等企圖淡化與掩飾二○二一年一月六日華府國會山莊暴動案真相的人士。

針對以保守派大法官占多數的美國聯邦最高法院，二○二二年推翻其一九七三年「羅訴韋德案」裁定，使憲法對美國婦女墮胎權的保障戛然而止，川普曾以其任內任命其中三位保守派大法官為由，自詡在其中扮演要角。拜登諷刺這是川普自吹自擂，同時抨擊川普等反墮胎權的共和黨人士對美國女力毫無所悉。拜登向選民喊話，若美國人民給他一個支持墮胎選擇權的國會，他將恢復憲法層級的保障。

川普則總結說道，無論假新聞媒體是否願意承認，這場演說存在巨大扭曲和謊言，但美國人民明白這點，他們知道十一月五日（今年大選投票日）將是美國史上最重要的一天！

川普也乘機嘲諷拜登髮型等外貌，例如講話時看來「很怒」，以及拜登不時咳嗽。川普甚至說，「別握拜登的手，他整晚都在咳！」

共和黨則派該黨史上最年輕女性聯邦參議員、阿拉巴馬州選出的布里特，就咨文內容做出正式回應，有意藉此凸顯八十一歲拜登的高齡問題。她年僅四十二歲，被視為川普這次大選可能的副手人選之一。

布里特戲稱咨文是拜登的一場秀，從政時間「比她活著的時間還久」，他已和民意脫節，民眾在其任內生活更糟、也更不安全，像他未能應對中國大陸對美威脅，用抖音海外版TikTok等工具企圖影響美國社會，「征服美國下一代的思想，就能征服美國」，中共對此清楚不過。

華爾街日報報導，布里特有堅定的保守派投票紀錄，她甚至不用說一句話，就能與年逾八十歲的拜登形成鮮明對比。拜登在咨文亦對年齡問題有備而來，他辯稱「問題不在於我們有多老，而是想法有多陳舊」，而且川普已七十七歲，也沒比他年輕多少。

至於以哈戰爭，拜登宣布美軍將在加薩走廊的地中海沿岸興建一座臨時港口，便於以海路運送和接收人道物資。他並向以色列明言，「兩國方案」才是以巴衝突的解方。另據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述知情人士報導，美國中情局局長伯恩斯又訪埃及和卡達等中東地區，以打破陷入僵局的以哈休戰談判僵局。

川普 拜登 美國大選

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