美國會將表決字節跳動須剝離Tiktok議案 TikTok號召用戶抗議

3月5日，美國國會眾議院「美中戰略競爭特別委員會」公布一項立法提案，要求中國科技公司字節跳動剝離旗下短視頻應用程序TikTok。一旦該立法提案獲得通過，字節跳動將有165天的時間剝離TikTok，否則TikTok將在美國的各大應用程序商店被下架。3月7日，美國國會眾議院能源和商務委員會以50比0全票表決通過該提案，為其最終在國會獲得通過掃清了又一個障礙。

3月7日當天，TikTok向其用戶推送一項通知，稱「國會正計劃全面禁止 TikTok」，呼籲人們「在政府剝奪1.7 億美國人自由表達的憲法權利前現在就站出來說話」。通知還警告「禁令將損害數百萬企業，破壞全國無數創作者的生計，並剝奪藝術家的受眾」，並呼籲用戶告訴國會TikTok對他們意味著什麼，讓國會議員對提案投反對票。通知還附上了通過輸入郵政編碼引導用戶給國會代表打電話的按鈕選項。

《紐約時報》報導稱，大量TikTok用戶致電美國國會議員辦公室。有眾議員指TikTok「脅迫」用戶抵制法案。網頁「The Informatio」報導，有一名議員的電話被打爆，不得不掐斷電話線。

TikTok自稱在美國擁有約1.7億用戶。

針對TikTok的總統行政命令

美國前總統特朗普2020年8月6日曾簽署行政令，稱TikTok對美國國家安全構成威脅，將在45天後禁止任何美國個人或實體與TikTok及其母公司字節跳動進行任何交易。2020年8月14日，特朗普再簽行政令，要求字節跳動在90天內剝離TikTok在美國運營的所有權益。因受到一系列法律挑戰，相關禁令從未真正生效。

2021年6月，美國總統拜登撤銷了前總統特朗普的上述行政命令，但又頒布新行政令，要求美國商務部審查那些在「外國對手的管轄範圍」內設計和開發的應用程式，包括中國的應用程式。白宮還表示，該審查將涉及可能被用於收集敏感個人數據的應用。

美國禁止在政府設備上使用TikTok

2022年底，美國國會通過了禁止在政府設備上使用TikTok的法律。今年2月11日，美國總統拜登在TikTok上開通賬號並亮相，引發爭議。白宮國家安全委員會發言人科比隨後強調，禁止在政府設備上使用TikTok的法律依舊有效。

TikTok一直強調它並不認為自己是一家中國公司的子公司。 目前，TikTok的母公司字節跳動有 60%的股份由西方投資者持有。 不過，字節跳動雖在加勒比海的開曼群島注冊，但2012年成立於北京，在北京設有大型總部。批評者指出，字節跳動的中國創始人擁有其20%的股份，有較高的投票權，因此擁有控制權。2014年10月，字節跳動成立中共黨支部，2017年4月成立中共黨委。2022年底，字節跳動承認，一些員工當年夏天「不當」訪問了兩名美國記者的TikTok用戶數據。

(綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】