「美國正在崛起」拜登國情咨文眉角多 外媒整理3大重點一次看

拜登對國會參眾兩院發表國情咨文,話題涉及俄烏戰爭、以巴衝突、捍衛民主、邊境移民、社會經濟等問題。在外交關係部分,拜登提到中國,但篇幅不多。

拜登以民主與專制的衝突作為開篇,稱「自由與民主在我們國家和國外同時受到攻擊」。俄烏戰爭是一大衝突點,拜登認為俄羅斯總統普亭還有更大的野心,「不會止步於烏克蘭」。他說:「烏克蘭能夠阻止普亭,如果我們予以支持、提供他們自衛所需的武器。」

拜登呼籲共和黨人不要繼續阻撓國會通過金額600億美元的烏克蘭援助計劃,警告稱否則將導致災難性後果。他說如果普亭贏得這場戰爭,「如果美國不能承擔起應有的責任,不僅烏克蘭,歐洲和整個自由世界都將被置於危險中。」

與中國競爭,而不是衝突

拜登表示,人們應該對美國的發展成就抱有信心。他說,包括共和黨人在內的很多人一直在說中國正在崛起、美國正在落後,但「他們把事情搞反了,美國正在崛起,我們擁有世界上最好的經濟。」

他指出,在他任內美國國內生產總值(GDP)上升,過去三年來增加了1500萬個就業崗位,失業率降至50年來的最低水平,通脹在下降,消費者信心在上升,出口在增加。對中國的貿易逆差則「降到10年來的低點」。

談及美中關係,拜登說:「我們挺身對抗中國的不公平經濟行為,挺身支持台海的和平穩定。我重振我們在太平洋的夥伴與聯盟關係,確保美國最先進的科技不被用於中國的武器。」他說美國希望與中國競爭,不是衝突,同時也強調:「我們在21世紀與中國的對抗中,比任何人、任何時候都處於更有利的地位。」

隨著2024美國總統大選賽局逐漸明朗,拜登也在演說中批評川普面對中國光說不練:「說實話,我的前任者雖然說了很多對中國強硬的話,他卻從沒想過要這麼做。」

「我的前任」

在演講全程中,拜登沒有提及一次川普的名字,而是始終稱其為「我的前任」。

在以巴衝突問題上,拜登重申了對以色列的支持,但再次敦促以色列保護加薩平民的安全,稱美國在盡全力促成立即停火6周和釋放人質。拜登在國會發表演講之際,有示威者聚集在白宮附近要求加薩地帶立即停火。

拜登向以色列領導人喊話:「向加薩提供人道主義援助不能成為次要考慮因素或討價還價的籌碼。」他還宣布,美國計劃在加薩海岸建設一座臨時港口,以更多更便捷地向該地區提供人道援助。這也被視為拜登向民主黨內部反對其對以色列政策的力量發出的一個信號。

拜登呼籲國會通過包括受阻多時的兩黨法案在內的移民改革法案。稱新法將「挽救生命、為邊境帶來秩序」,因為政府將增加邊境安全人員、移民法官和庇護審核官員的數量。

但他強調不會向其「前任」的移民政策看齊。他說,「我不會拆散家庭」,也不會因為人們的信仰而禁止他們入境美國。

年齡問題

在演講最後,拜登回應了人們對他的年齡的擔憂。81歲的拜登打趣說,他29歲進入國會,政治生涯中不是被認為太年輕就是被批評太老。他認為自己豐富的履歷經驗是一種優勢:「如果你們到了我這個年紀,有些事情就會看的更清楚。我了解美國的歷史。」

他還說:「我們的國家要面對的問題不是我們的年紀有多老(how old we are),而是我們的理念有多新(how old our ideas are)。」

(綜合報導)

© 2024年德國之聲版權聲明:本文所有內容受到著作權法保護,如無德國之聲特別授權,不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償,並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】