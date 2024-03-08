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美國會出手禁TikTok…議員電話被用戶打爆 川普：臉書才是人民公敵！

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國眾議院能源和商業委員會7日無異議通過一項法案，將給予TikTok母公司「字節跳動」6個月進行剝離，否則就要面對禁令。前總統川普也出聲反對。資料照片。路透 / alamy
美國眾議院能源和商業委員會7日無異議通過一項法案，將給予TikTok母公司「字節跳動」6個月進行剝離，否則就要面對禁令。前總統川普也出聲反對。資料照片。路透 / alamy

美國眾議院能源和商業委員會7日無異議通過一項法案，將給予TikTok母公司「字節跳動」6個月進行剝離，否則就要面對禁令。TikTok則號召用戶致電國會議員辦公室表示反對。意外的是，就連前總統川普也反對，順便攻擊臉書跟創辦人祖克柏

Axios報導，取得2024年共和黨總統提名在望的川普前次執政期間曾威脅禁止TikTok，但在眾院能源和商業委員會7日通過《保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法案》之際，他卻公開表態反對。

川普7日晚間上自家社群媒體平台「Truth Social」發文指出，「如果你們除掉了TikTok，臉書跟白癡祖克的業務會翻倍。我不希望上次選舉作弊的臉書生意更好，他們才是人民公敵！」

科技網站Gizmodo指出，川普通常將「人民公敵」一詞保留給福斯新聞以外的主流媒體，目前還不清楚他為什麼也把臉書打成「人民公敵」。此外，川普之前似乎從未對臉書創辦人祖克柏用過「白癡祖克」的外號；上網搜索原文「Zuckerschmuck」，結果像是一家業務集中在糖尿病的真實網路商店店名。

根據此前新聞，眾院能源和商業委員會送出法案後，多數黨領袖史卡利斯在社群媒體平台「X」（前身為推特）表示，將於下周進行表決，「以強迫TikTok斷絕他們與中國共產黨的關係」。TikTok則向18歲以上的用戶推播「停止關閉TikTok」、「現在就發聲」等文字，鼓勵他們打電話反對該法案。

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