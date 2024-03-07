女子想整形提臀反遭粗心醫害死 腸道膀胱肝臟腹壁全被刺穿

美國田納西州一名年輕媽媽為了提臀進行豐臀整形手術，沒想到手術過程中粗心的醫生刺穿了她的腸道、膀胱、肝臟和腹壁，女子後來因脂肪沉積，導致血管阻塞、心臟驟停死亡。該死亡女子的家人對她的醫生和醫美中心提起過失致死訴訟。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，33歲的拉賽爾（Erica Russell）在2021年6月16日，到佛羅里達州的「誘惑醫美中心」（Seduction Cosmetic Center）進行手術。

醫美中心提供的提臀術為3500美元（約11萬元台幣），但其實負責手術的醫生桑普森（John Sampson）根本沒有動手術的資格。拉賽爾動的巴西提臀術，是先從身體抽出脂肪，再把脂肪注入臀部。手術當下桑普森用專用的吸管要吸取脂肪，沒想到卻不慎用吸管刺穿拉賽爾的腸道、膀胱、肝臟和腹壁。

拉賽爾的律師指出，在提臀術之前，醫美中心已經在同一天給她進行6次手術，不過院方卻沒有評估拉賽爾的身體狀況就又進行第7項手術，更別提桑普森還不是合格的醫生。

桑普森的行為導致拉賽爾腹腔嚴重出血，肺部也出現脂肪栓塞；手術兩小時後，拉賽爾就因脂肪阻塞血管，引發心臟驟停死亡。

此事件後，桑普森被禁止在該醫美中心進行巴西提臀手術，並被罰款20000美元（約63萬元台幣），但仍保留了執照。