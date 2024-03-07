川拜對決抵定 海莉選民流向待觀察

雖然共和黨內支持海莉的選民不喜歡川普，但更不喜歡拜登！美國兩黨初選「超級星期二」結束，民主、共和兩黨主要候選人拜登與川普都獲得多數選票，預料將重現2020年對決。而前聯合國大使海莉已宣布退出共和黨初選，其選民雖然討厭川普退出北約等主張，但他們認為拜登太軟弱，不見得會轉而支持拜登。

海莉注重國際參與

根據《英國廣播公司》報導，美國民主與共和兩黨的初選態勢在5日的「超級星期二」已大致底定，仍將由拜登出戰川普，而前聯合國大使海莉雖然有贏下佛蒙特與華盛頓特區等地的初選，但整體票數仍遠落後給川普下，最終也宣布退出共和黨初選，川普有望正式被提名，挑戰現任總統拜登。

相對於川普海莉較開放，也願意支持繼續軍援烏克蘭，還有維護美國建立的國際體制，更有海莉支持者認為川普是共和黨的癌細胞，對美國來說就是災難，因此外界相當關注支持海莉的選民是否改支持川普。拜登與川普在海莉退出初選時，都有對其支持者喊話。

拜登軟弱是劣勢

《英廣》分析，海莉支持者分為3類：絕不支持川普、獨立選民與共和黨支持者，民主黨對此非常樂觀，認為有機會爭取到海莉的支持者，因為在北卡羅萊納州的調查顯示，海莉的選民僅有21%會轉投共和黨最終的提名人選。但共和黨分析師艾瑞斯認為，很多海莉選民也不想投拜登，因為他在政治、移民與國際衝突處理上太軟弱。

此外，全國也有19%選民同時討厭川拜，未來美國經濟、俄烏與以哈局勢變動，還有川普的官司進度都會影響選情，也有民調顯示若川普太多官司被定罪，是會影響其在共和黨內的支持度的。

川普已領先拜登

但也許川普根本不屑爭取海莉選民的支持，據《經濟學人》報導，目前許多民調都顯示川普領先拜登，在喬治亞州等關鍵搖擺州更是如此，未來可關注3月底起川普的官司陸續開庭、7月15日共和黨大會、8月19日民主黨大會、9月16日總統辯論等重要日期。

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