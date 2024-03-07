銀彈告急 川普找馬斯克當金主

根據聽過相關簡報的三名人士指出，急需競選經費的美國前總統川普三日在佛羅里達州棕櫚灘會見科技富豪馬斯克和幾名共和黨金主。紐約時報報導，目前仍不清楚馬斯克是否打算贊助川普，不過馬斯克最近的社群媒體貼文暗示，拜登必須在十一月大選中落敗。曾與馬斯克私下談話人士也證實他的這項觀點。

根據「富比世」雜誌，馬斯克擁有約二千億美元身家，若決定挺川普，單靠他就能打消拜登陣營的財務優勢。

川普幕僚和馬斯克都沒有回應置評請求。

馬斯克向來標榜自己政治立場屬於獨立派，而且跟諸多商界領袖一樣，他多年來對兩黨候選人都會捐款。不過跟其他億萬富豪不同的是，他不曾在總統大選中大灑幣押寶，多年以來對民主黨和共和黨的捐款金額相當。

馬斯克曾反對川普，二○一七年川普決定退出巴黎氣候協定後，馬斯克說，「氣候變遷是真實的，離開巴黎協定對美國或世界都不利」，他也在川普任內退出二個商業諮詢委員會。二○二二年美國期中選舉前幾個月，馬斯克曾和川普對罵，川普斥馬斯克是「唬爛仙」，馬斯克則暗諷川普「日薄西山」。

不過，馬斯克近來立場偏向共和黨愈來愈明顯。他對移民議題的言論變得愈來愈危言聳聽。他曾表示，拜登總統的移民政策威脅美國，把美國民主推向邊緣。他暗示，民主黨正「引進大量非法移民」，以在選舉中作弊，儘管沒有證據支持他所謂大規模選民舞弊的說法。

馬斯克五日在推文中說：「如果美國試圖吸納全世界，它就會淪陷。」稍早他發文稱拜登政府的移民政策相當於「叛國」。

與馬斯克關係密切的人士指出，如果他真的支持川普，對移民的看法會是重要動機。