超級星期二 川普掃14州

美國五日舉行十五州同時初選的「超級星期二」，共和黨方面，前總統川普在十四個州大勝，僅在佛蒙特州小輸給對手南卡州前州長海理。海理六日上午召開記者會，宣布退選，讓川普在黨內再無對手，選戰正式進入川普和尋求連任的拜登總統對決。拜登五日同樣在十四個州獲勝。

美國前總統川普在超級星期二大勝。（路透） 開票結果顯示，川普在五日初選十五州當中橫掃十四州，在加州、德州等大州得票率都大勝海理超過六十個百分點，在阿拉巴馬、阿拉斯加等州狂贏超過七十個百分點，僅在偏向自由派的佛蒙特州意外輸給海理四個百分點，但無法改變川普篤定贏得共和黨總統提名的大局。

超級星期二結果揭曉後，海理於美東時間六日上午十時左右在南卡州查爾斯頓發表簡短講話，終止共和黨總統初選活動。海理並未宣布支持川普，但向川普喊話，要他爭取力挺她的共和黨員與獨立選民支持。

從初選展開以來，海理屢戰屢敗，雖然三日在華府初選贏過川普取得首次勝利，超級星期二選舉結果卻極不理想；原本海理把希望押在鄰近華府的維州，但終究未能如願，她在維州得票率輸給川普廿八個百分點。

海理是共和黨內最後一個認輸的川普主要對手，她宣布退選，等同實際拉開了川普對決拜登的大選序幕。

在黨內沒有主要挑戰者的情況下，拜登在民主黨初選稱霸早在預料之中，卻在無關緊要的美屬薩摩亞黨團會議敗給名不見經傳的巴默。巴默取得過半的五十一票，總統拜登則拿下四十票。美國屬地的居民只能參與總統提名初選投票，在正式總統大選中沒有任何一張選舉人票。

「超級星期二」的另外一個看點則是各州民主黨有多少選民會在選票上圈選「未表態」，作為抗議拜登對以哈戰爭的處理方式。

路透報導，在明尼蘇達州，百分之十九的民主黨員圈選了「未表態」，根據愛迪生研究所，「未表態」得票率從愛荷華州的百分之三點九到北卡州的百分之十二點七不等。該研究所表示，加入穆斯林美國人圈選「未表態」選民之中，有學生、郊區婦女和自由派猶太活動人士。

明尼蘇達州大學的法學院學生彼得森表示，「這是向政府發出訊息的有力方式，拜登需要停止送出軍事援助給以色列」。

另外，在社群網站擁有二億八千二百名追蹤粉絲的流行天后泰勒絲，五日在Instagram發文呼籲踴躍投票，但沒有幫特定候選人背書。