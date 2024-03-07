經濟好轉 拜登民調不升反降

紐約時報與錫耶納學院（Siena College）最新民調發現，隨著通膨回落、勞動市場保持穩定，美國民眾對經濟現況感受略有好轉，但這並未化為對現任總統拜登的支持。

拜登迄今在推銷其經濟表現方面沒有明顯進展，許多選民也尚未關注；接下來幾個月，拜登競選團隊勢必會加強推銷力道。馬凱特大學政治學者維喬夫斯基表示：「競選活動真正開始後，才能見真章。」

這份2月底進行的民調顯示，全國登記選民中，26%認為經濟良好或出色，但認可拜登任內表現的選民比率卻從7月的39%降至36%。

拜登團隊指出，拜登上任以來，連串跡象顯示，經濟顯著反彈，包括失業率連續兩年低於4%，股市屢創新高。但這並沒有反映在近期民調。

民調顯示，近三分之二登記選民仍認為通膨問題尚未解決，其中40%受訪者甚至表示，今年經濟狀況比一年前更糟，23%認為經濟狀況有變好。