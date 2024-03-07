川普當選 最大地緣政治風險

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼指出，全世界已進入地緣政治對立和衝突加劇時期，如果川普11月再度當選美國總統，全球局勢恐怕只會更不穩定。這些風險目前對經濟和市場影響尚稱有限，但或許不久即將生變。

正如俗語所謂：「笨蛋，問題在經濟。」川普所提的經濟政策主張，才是現今全球經濟和市場所面臨的最大威脅。

羅比尼在Project Syndicate撰文指出，儘管俄烏戰況仍然惡劣，且以色列和哈馬斯間衝突仍可能演變為區域性戰爭，但所幸迄今對全球經濟和市場也只有局部影響。

美中之間冷戰乃至於戰略競爭，雖可能逐年加劇，但今年的關係倒不致於大幅惡化。儘管兩岸問題過幾年仍可能激化，但中國經濟疲弱，這兩年恐怕不願與西方大搞對抗。

目前經濟成長和市場最大地緣政治風險，乃在於美國選舉。川普和拜登其實在某些外交政策優先項目是一致的，對中國都主張強硬，都是以色列的堅定支持者，兩陣營間最大差異在於北約（NATO）、歐洲和俄烏衝突的問題。

川普若二度執政，對市場影響最大的還是經濟政策。毫無疑問，美國的保護主義政策將變本加厲，全球貿易戰一旦開打，經濟成長會下降，通膨會上揚，這是未來幾個月市場應該正視的最大地緣政治風險。