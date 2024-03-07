末日博士羅比尼：川普當選 全球經濟最大威脅

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼指出，全世界已進入地緣政治對立和衝突加劇的時期，如果川普十一月再度當選美國總統，全球局勢恐怕只會更不穩定。這些風險目前對經濟和市場的影響尚稱有限，但或許不久即將生變。

羅比尼在Project Syndicate撰文指出，儘管俄烏戰況仍然惡劣，且以色列和哈瑪斯的衝突仍可能演變為區域性戰爭，但所幸迄今對全球經濟和市場只有局部影響。

美中冷戰乃至於戰略競爭，雖可能逐年加劇，但今年的關係倒不至於大幅惡化。儘管兩岸問題過幾年仍可能激化，但中國大陸經濟疲弱，這兩年恐怕不願與西方大搞對抗。

同時，西方的去風險、回流、友岸外包，以及對商品、服務、資本還有技術方面的限制，短期內不會再擴大。只要戰略競爭保持可控，全球經濟所受的影響也不大。

目前經濟成長和市場最大的地緣政治風險，乃在於美國選舉。川普和拜登其實在某些外交政策優先項目是一致的，對中國都主張強硬，都是以色列的堅定支持者，兩陣營之間最大的差異在於北約（ＮＡＴＯ）、歐洲和俄烏衝突的問題。而川普若二度執政，對市場影響最大的還是經濟政策。毫無疑問，美國的保護主義政策將變本加厲，全球貿易戰一旦開打，經濟成長會下降，通膨會上揚，這是未來幾個月市場應該正視的最大地緣政治風險。在這種情況下，去全球化、脫鉤、分化、保護主義、全球供應鏈割據化、去美元化，都將對經濟成長和金融市場構成更大風險。

川普所帶來停滯性通膨的風險，還包括他否認氣候變化的態度；聯準會主席鮑爾可能遭撤換，代之以妥協的鴿派；最後，川普的財政政策會擴大已經過高的赤字；即將到期的減稅措施會延長，同時增加國防和福利支出。因「債券義勇軍」（bond vigilantes）復出，導致殖利率大幅上升的風險也增加。隨著民間和公共債務居高不下且繼續增加，金融危機魅影幢幢。

正如俗語所謂：「笨蛋，問題在經濟。」川普所提的經濟政策主張，才是現今全球經濟和市場所面臨的最大威脅。