川普拜登大戰將重演！2位8旬競爭者遙遙領先 民眾憂心：頭腦不清晰

在川普的海湖莊園，賓客滿堂，為歡慶勝利。

「他們叫它超級星期二，這是有原因的」，川普對歡呼的人群說。他接下來攻擊了拜登在墨西哥邊界的政策以及美國從阿富汗撤軍。周二（5日）舉行共和黨初選的15個聯邦州中，他贏了14個。

川普唯一的黨內競爭對手海理則獲得佛蒙特州的勝利。

海理周二晚沒有公開露面，而是與工作人員一起觀看了選舉結果。其競選團隊在一份聲明中說，結果反映出，許多共和黨人「對川普表達了深切的憂慮」。海理的發言人說：「團結並不是靠單單聲稱『我們是團結的』而實現的。」

拜登在民主黨內沒有真正的競爭者。在初選中，他僅在美屬薩摩亞輸給了並不知名的競爭者。

周二，拜登沒有發表演說，但在一份聲明中表示，周二的結果讓美國人面臨一個明確的選擇。他同時列舉自己任內所取得的成就。

「如果川普回到白宮，這一切進步都將受到威脅」，拜登說道。「他是一個牢騷滿腹的詭詐之人，焦點就是他自己的復仇，而不是美國人民。」

儘管拜登和川普各自在黨內初選中地位穩固，但有民調顯示，多數美國人認為，拜登和川普都沒有足夠清晰的頭腦勝任總統的工作。

北卡州66歲的布萊恩·哈德利（Brian Hadley）向美聯社表示：「我認為，兩個人都未能團結這個國家。」

周二前的最後幾天顯示出今年大選的特殊性質。拜登與川普上周並未按慣例在各州巡回演說，而是在與墨西哥邊境舉行活動，以期在日益焦灼的移民辯論中給自己加分。

川普批評拜登用法院當武器

本周一，美國最高法院以9：0裁決川普有權參加初選。此前科羅拉多州一項判決因國會山騷亂事件而拒絕川普參加該州初選。

川普用針對他的91項刑事指控指責拜登將法院作為武器。「自己的戰鬥自己打，不要利用檢察官和法官迫害你的對手。」

加薩戰爭的政策陰影

對拜登而言，低支持率以及民調結果顯示，很多美國人，甚至多數民主黨人都不希望81歲的他再次參選。上周，他在密歇根州初選輕松獲勝，但反對拜登在加薩戰爭上政策的運動給他的勝利帶來小小的陰影。這一運動在其它州也有出現。

明尼蘇達州選民薩拉·阿法海姆（Sarah Alfaham）向美聯社表示：「拜登做的不夠，不足以獲得我的選票，他也沒有作出足夠的努力去阻止戰爭和屠殺。」

選民希望下一代興起

而77歲的川普如今正是拜登2020年選戰時的年齡。

一位投票給拜登的71歲民主黨人蘇珊·斯蒂爾（Susan Steele）表示：「我真希望看到下一代興起，接過領導角色。」

川普的黨內競爭者海理周一在一次集會上說道：「我們能比兩個80歲的總統候選人做得更好。」

對川普而言，儘管勝利不容挑戰，但也顯示在一些有影響力的選民群體、特別是在大學城地區，他的地位具有脆弱性。

（美聯社、路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】