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美通膨是「三要犯」造成 為何選民只怪拜登？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統拜登（左）上任以來，美國經濟已從新冠肺炎疫情的低潮復甦，如今正強勁擴張，但選民卻責怪拜登經濟管理不善，因為物價在他主政期間飆漲了18%，通膨年增率仍遠高於2%。相較下，前任總統川普（右）執政頭三年的通膨率僅約2%。美聯社
美國總統拜登（左）上任以來，美國經濟已從新冠肺炎疫情的低潮復甦，如今正強勁擴張，但選民卻責怪拜登經濟管理不善，因為物價在他主政期間飆漲了18%，通膨年增率仍遠高於2%。相較下，前任總統川普（右）執政頭三年的通膨率僅約2%。美聯社

美國總統拜登上任以來，美國經濟已從新冠肺炎疫情的低潮復甦，如今正強勁擴張，但選民卻責怪拜登經濟管理不善，因為物價在他主政期間飆漲了18%，通膨年增率仍遠高於2%。相較下，前任總統川普頭三年，通膨率僅約2%。

就通膨而言，美國民眾把一切罪過歸咎於拜登。經濟學家暨馬里蘭大學榮譽教授莫里奇（Peter Morici）指出，那十分不合理，反映許多民眾不願理解市場究竟是如何運作、物價又是如何決定的。

導致美國通膨竄高的緣由

莫里奇指出，在疫情期間和復甦初期，美國及全球供應斷鏈，電腦晶片短缺，美國西岸港口也塞爆。中國大陸封鎖抗疫，限制了零組件進口，成了壓倒製造業者的最後一根稻草。

隨著更多美國民眾在家遠距上班，眾多服務業關門歇業，消費者支出重心轉向大買產品而非服務，使有限的供應更加緊繃。

美國聯準會（Fed）的研究顯示，物價竄升約莫一半的漲幅是肇因於供應受限，但拜登政府在這其中扮演的角色微乎其微。

美國政府大撒幣，砸了大約4.6兆美元廣發失業津貼、補助各州和地方政府，以及其他振興支出。之所以能這麼做，是因為Fed擴大資產負債表，印鈔票支應聯邦新債務。

印鈔票並未立竿見影推升通膨

然而，Fed雖印鈔票，通膨並未立即發生。一大原因是，錢要湧入貨物和勞務市場，才會產生影響。但民眾除了大買電子裝置、裝修家庭辦公室和房間之外，疫情紓困支票金額用得並不多。家庭儲蓄異常暴增約2.1兆美元，直到2021年底才開始顯著下滑，到2022年初急遽降低。同理，州和地方政府也不是一收到疫情補助款，就能火速花下去。

這些儲蓄顯示，川普政府發放的補助過剩，遠超過維持家庭、小企業以及州與地方政府在封鎖抗疫期間財務持續運作之需。

第二個原因是，傳統的貨幣量化理論，要在充分就業的情況下，擴大貨幣供給量才能確定推升物價。美國失業率從2020年2月的3.5%，飆到兩個月後的14.8%，而且直到2022年3月才降回疫前水準。

2022年春季，兩股力量匯合--民眾終於積極花用疫情紓困金，勞動市場回復到充分就業狀態。印鈔票推升物價的效應姍姍來遲，直到2022年4月才顯現。那時候，Fed還否認有錯，辯稱物價高漲是「暫時」效應。結果呢？2022年6月，通膨率飆上9.1%。

通膨三要犯 拜登被視為罪魁禍首

若要追究誰導致美國通膨飆升，莫里奇認為有三大要犯可考慮。1.Fed主席鮑爾，因為延誤採取行動抑制通膨；2.前任總統川普，4.6兆美元的振興支票，大多數是川普政府發下去的；3.現任總統拜登，眾人早就提醒他，最後一筆1.9兆美元的財政刺激不負責任。

這三大通膨要犯中，拜登因為是現任總統，要競選連任，而被責怪最多。RealClearPloitics追蹤的最新民調顯示，不認同拜登處理通膨方式的選民，比認同者高出24%。即使通膨步調已經減緩，但至今揮之不去，對當家的現任總統不利。

日用品雜貨價格持續上漲，但汽油價格自去年5月來已大幅回落。應該給拜登記上一筆功勞，是吧？但聚焦壞消息、忽略好消息，此乃人性。

所以，別訝異美國經濟成長強勁、失業率低、通膨降了下來，為何57%的選民仍不滿意拜登處理經濟的方式？但換做是川普，情況可能也好不到哪裡去，畢竟川普也愛龐大的赤字，假如他2020年競選連任成功，他同樣會大肆支出，通膨情況未必會比較好。

拜登 美國 通膨

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