川普出線會支持？海理不保證

美國前總統川普在共和黨總統初選唯一對手、前南卡州州長海理，三日接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」專訪時首度公開暗示，若共和黨最後提名川普參選，她沒義務支持他。

共和黨全委會（ＲＮＣ）去年要求候選人在參加總統初選辯論前，要先簽署最終應一致支持出線者的承諾，海理對該節目主持人維爾克說，她不再覺得自己受限於此一承諾。

該承諾幾乎每位主要候選人都有簽，除了川普，川普沒參加任何一場辯論。

海理被維爾克問到未來是否會履行前述承諾時說，「不，我認為我將做出我想做的決定」。紐約時報認為，這是她當天受訪最接近明確推翻這項承諾的回答。

海理還說，「現在的ＲＮＣ，跟辯論那時的不是同一個」，她說，川普將派他的媳婦蕾拉接管ＲＮＣ。

四十一歲的蕾拉二月廿七日正式宣布參選ＲＮＣ共同主席，川普最近也替其二媳婦背書。美國政治新聞網站Politico認為，這是川普接管ＲＮＣ的最新舉措。

美聯社三日報導，ＲＮＣ主席麥丹尼爾即將於八日卸任。現在川普準備在ＲＮＣ領導高層安插親信。

海理三日受訪時頻頻閃躲，例如被問到她是否已排除支持川普時說，「若您說的是支持、背書，那您現在談的就是（我初選）敗選，我不那麼想」。

海理並重申自己「嚴重關切」川普的言行舉止。她批評川普稱他的政治對手為「害蟲」，甚至呼應納粹德國領袖及義大利獨裁者墨索里尼講過的言論，她不想要美國有這種總統。