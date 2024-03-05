美最高法院宣判 川普可選總統

美國聯邦最高法院四日判決，前總統川普有權參加科羅拉多州共和黨總統初選。這項判決推翻科州最高法院去年十二月的判決，也徹底解決川普是否有權參選的爭議。

科州當時的判決認為，川普因參與二○二一年一月六日美國國會山莊暴動案，觸犯叛亂罪，依憲法第十四修正案，沒有資格參加科州總統初選。這項條文規定，觸犯叛亂罪者，「不得擔任國會參議員、眾議員、總統與副總統選舉人，或合眾國政府或任何州政府的任何文職或軍職官員」。科州之後，緬因州、伊利諾州都相繼出現類似判決。

不過，最高法院大法官四日無異議推翻科州這項判決。大法官列出多項理由，包括這項條文應由國會執行，而非各州。

川普委任律師密契爾否認國會山莊襲擊案構成叛亂罪，並稱只有國會才能取消總統候選人資格。許多法律專家也說，這個條文不適用於總統候選人。

密契爾指出，科州最高法院的判決，將「奪走數千萬美國人可能投下的票」。最高法院受理此案後在言詞辯論時，多名大法官也對讓每州各自決定哪些候選人可以參選表示憂心。

美國兩大黨總統初選盛事「超級星期二」五日登場，科州、加州、德州等全美十五州同步舉行，最高法院這項判決顯然刻意在四日宣布，以解決爭議。

華盛頓郵報認為，自一月愛荷華州共和黨初選以來，僅在華府嘗敗的前總統川普，準備「主宰」超級星期二選舉結果，這天也可能是川普在初選的僅餘對手、南卡州前州長海理的「最後一戰」。

美國「國會山莊報」報導，幾乎可以確定五日過後，川普將在今年初選脫穎而出，終結海理的競選機會。各界咸預料川普五日將大獲全勝，一舉於三月中掌握一二一五張黨代表票，輕鬆跨越第三度代表共和黨角逐大位的門檻。

截至四日，川普已得到二四七張黨代表票，遙遙領先海理的四十三張。海理三日在華府哥倫比亞特區以六成三得票率拿下初選首勝，川普得票率三成三。

當地共和黨人屬溫和派，多數在政界或政府服務，其組成被認為和其他地方有極大不同。川普二○一六年初選時，在華府僅獲一成四選票。

另一方面，尋求連任的拜登幾乎篤定獲得民主黨提名。他七日將對國會發表國情咨文，藉此提出其若連任後的治國願景，積極闡述他連任的必要性。