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普亭不甩歐巴馬？川普半年內3次搞錯人 把拜登說成卸任7年多的前總統

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
77歲美國前總統川普2日在維州造勢活動上混淆拜登和卸任七年多的前總統歐巴馬，半年內第三度搞錯人，引發外界對於共和黨最可能提名人的年齡質疑。
77歲美國前總統川普2日在維州造勢活動上混淆拜登和卸任七年多的前總統歐巴馬，半年內第三度搞錯人，引發外界對於共和黨最可能提名人的年齡質疑。

英國衛報報導，77歲美國前總統川普2日在維州造勢上混淆拜登和卸任7年多的前總統歐巴馬，半年內3度搞錯人，引發外界對於共和黨最有力提名人的年齡質疑。

川普在活動上說，「普亭根本不甩歐巴馬，開始講關於核子武器的事」，據說現場選民聽到後一片鴉雀無聲。

這是川普6個月內第3次搞錯人，最近一次是將唯一競爭對手、前駐聯大使海理講錯成前眾院議長裴洛西。

至於年屆81歲的現任總統拜登更是半斤八兩，常因講錯話被質疑高齡不適任。

拜登1日才誤把加薩說成烏克蘭，說美國將空投物資緩解「烏克蘭」人道危機。

他說，「接下來我們將聯手約旦和其他國家實施空投，提供『烏克蘭』糧食和補給」，還說美國將「尋求繼續在『烏克蘭』開闢其他途徑，包含海上走廊來運送大量人道物資。除了擴大路路運送，我們堅持要求以色列放行更多卡車和路線，讓更多更多有需要的人獲得幫助。」

最後，白宮官員只能急忙澄清拜登說的是加薩。

拜登 歐巴馬 烏克蘭

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