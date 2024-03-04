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10餘陸博士生 美拒入境

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導

過去三個月，接連有十多名持有效美國簽證的耶魯大學、約翰霍普金斯大學等美國知名研究型學府的中國籍科學博士班學生，在返回中國探親後，重新入境美國時遭拒，並被立即驅逐出境；有些學生還被禁止五年內返美。

美國科學促進會（ＡＡＡＳ）期刊一日報導，這些中國籍博士生被拒入境原因不明，他們的學校正設法協助他們返校完成研究，取得學位。這些博士生似已成為美中政治緊張氣氛升級下的新棋子，也讓其他在美國修讀科學博士班的中國人憂心。

耶魯大學本周舉行集會，讓校內國際學生表達他們的擔憂。部分被拒學生不具名透露了自身遭遇。一名中國女學生二○二三年十二月於華府杜勒斯國際機場面臨五十小時折騰；美國海關官員對她進行長達八小時訊問和搜身，十二小時單獨監禁後，要她購買三千七百美元單程機票返回北京。

代表這名學生的律師伯傑表示，「我們仍在努力查明她被拒絕入境的原因」。伯傑說，持美國有效簽證卻被拒絕重新入境，讓許多中國學生懷疑，他們是否值得為了獲得美國大學學位而承受這種風險。

耶魯大學新成立的亞洲教師協會主席、癌症生物學家嚴欽說，美國科學界可能因此遭受損失，「這些學生與軍方或敏感技術沒有關係，但現在他們得去其他地方完成教育或找工作」。

耶魯大學藝術與科學研究生院院長庫利表示，校方正竭力「要求政府機構修正做法，讓我們的學生返美繼續學業」；該院國際學生占總數將近一半。她也指出，大學能提供學生的協助非常有限，因為發放赴美簽證的是國務院，決定哪些人能入境的是海關與邊境保護局。

代表四名被禁入境學生的加州移民律師孟小洁表示，海關官員審訊這些學生的筆錄，沒有顯示他們為何被拒入境。她的兩名客戶現在希望轉到歐洲一所大學繼續研究，另一人已經獲臨時許可在中國遠距工作。

海關與邊境保護局發言人拒絕討論個別案件，表示是在履行職責。

海關 美國

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