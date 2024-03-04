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拜登不支持率47% 飆新高

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
紐約時報委託最新全美民調顯示，二月美國總統拜登不支持率達四成七，創2021年1月就任來新高。歐新社
紐約時報委託最新全美民調顯示，二月美國總統拜登不支持率達四成七，創2021年1月就任來新高。歐新社

紐約時報委託紐約州謝納學院所做最新全美民調顯示，二月美國總統拜登不支持率達四成七，創二○二一年一月就任以來新高。距十一月總統大選還有八個月，拜登支持率也以四成三落後共和黨總統候選人熱門人選、前總統川普的四成八。英國「衛報」認為，該民調結果凸顯選民對拜登的不滿與日俱增。

據這分民調，僅二成四受訪者相信，美國目前在正確軌道上。衛報指出，此一問題對選情很重要，因為回答拜登施政造成自己權益受損的受訪者達四成三；回答其施政對自己有所助益的受訪者卻僅一成二。另覺得美國目前朝錯誤方向前進的竟達三分之二，這些人裡有六成三表示將投給川普。

該民調自二月廿五至廿八日進行，透過手機與市話訪問全美九八○名註冊選民。值此拜登競選團隊試圖扭轉選民對他年齡、心智和外交及經濟等政策的擔憂之際，大多數選民認為美國經濟現況不佳。

此前彭博資訊民調亦發現，拜登在幾個關鍵州落後川普，包括亞利桑納、喬治亞、賓州、密西根、北卡羅來納、內華達和威斯康辛州。絕大多數受訪者擔心拜登年紀不適任，同時極高比率選民認為川普很「危險」。

紐時民調還顯示，喜好川普的受訪者比率為四成四，拜登則只有三成八，兩人都不喜歡的有一成九。

此外，川普二日接連在密蘇里、密西根及愛達荷州黨團會議勝出，朝拿下共和黨總統提名又邁進一步。五日是「超級星期二」，當天全美共十五個州與美屬薩摩亞將舉行初選。不少分析家認為，川普黨內唯一對手、前南卡羅來納州州長海理會在超級星期二後宣布退選。

川普 拜登 民調

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