德州野火肆虐 房屋保費飆

德州正遭遇史上最大規模野火，不僅燒毀穀倉，還導致大批牲畜死亡，牧場蒙受鉅額損失。德州火災風險日增已開始影響當地保險市場，屋主保費大漲，有「股神」稱號的波克夏執行長也在致股東信警告野火風險，顯示美國公用事業產業正進入氣候變遷新時代。

德州Panhandle地區2月底發生被稱為「煙屋溪大火」（Smokehouse Creek fire）的野火，已燒燬至少100萬英畝的土地，成為德州史上最大規模的野火，近來的高溫、強風加上乾燥空氣，讓消防人員疲於奔命，僅抑制15%的火勢。

國家氣候預報中心氣象專家邱吉爾說：「可能發生新的野火，相對濕度非常低，陣風又強，所以只要稍稍出現一個火花，可能就點燃另一場大火。」

德州野火造成大量牛隻死亡，牧場出動大卡車來清理善後。（美聯社）

德州官員表示，這場大火已摧毀超過500幢建築、超過120英里的電線，導致許多人無電可用，且有上萬頭牛隻死亡，還無法確切得知死亡的牛隻數量，但「將非常多」。公用事業商Xcel能源公司向一家法律事務所揭露，可能要為損害負責後，股價重挫5.9%。

牧場主人鮑爾斯透露，他的牧場飼養約1000頭牛，至少有250頭死亡。嚴重燒傷或沒有存活機率的牛隻也將全數被安樂死。另一位牧場主人馬丁憂心野火燒毀草原，可能衝擊牧草供應。

德州是全美最大的活牛產地，85%以上都飼養在野火蔓延的Panhandle地區，每頭牛價值2,500至3,000元，乾旱已使全美截至元旦的活牛數量已降至75年來最少。芝加哥活牛4月期貨1日跳漲1.7%至每磅1.8845美元，從野火發生以來已累計上漲9.4%。

德州野火風險大增，也已開始影響當地保險市場。標普全球市場財智數據顯示，德州屋主保險費率2019~2023年上漲53.6%，漲幅僅次於亞利桑納州。德州第二大保險業者Allstate保險公司在2月的申報文件把野火列為其「潛在災難損失最大領域」之一。

德州多數地區的野火都發生在夏季，但隨著氣候變遷，「火災季節」概念愈來愈模糊，已成為全年威脅。非營利組織First Street基金會分析，德州易受野火影響的房產數量是全美第二，僅次於佛州。

野火風險日增，也讓巴菲特懷疑曾是波克夏獲利引擎之一的旗下公用事業前景。波克夏在年報提到「野火」近300次，巴菲特也在致股東信警告，整體公用事業產業都籠罩在「零利潤或甚至破產」的陰影下，被外界解讀為波克夏將不會再注資公用事業產業。