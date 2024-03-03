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年邁候選人重演2020選戰？年輕選民曝心聲：川普、拜登老得可以當爺爺了

德國之聲／ 德國之聲
儘管黨內初選仍在進行中，兩大黨派的候選人尚未正式確定，但一切跡象表明，2024年美國總統選戰可能會是2020年的重演。美聯社
儘管黨內初選仍在進行中，兩大黨派的候選人尚未正式確定，但一切跡象表明，2024年美國總統選戰可能會是2020年的重演。美聯社

儘管黨內初選仍在進行中，兩大黨派的候選人尚未正式確定，但一切跡象表明，2024年美國總統選戰可能會是2020年的重演。這意味著，在2024年11月5日的選舉日，選民們可能得在78歲的川普和81歲的拜登之間做出選擇。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據，過去美國總統就職時的中位年齡為55歲。無論是拜登還是川普獲勝，美國都將迎來歷史上年齡最大的宣誓就職總統，且年齡至少是美國人口中位年齡的兩倍。根據美國人口普查局的數據，美國人口的中位年齡為38.9歲。因此毫無疑問的，候選人年齡已成為今年美國大選的一個重要議題。

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「拜登的年齡是個問題」

弗吉尼亞大學政治中心主任拉裡·薩巴托（Larry Sabato）告訴德國之聲說：「人們對年齡存在客觀上的擔憂。這是完全合理的，即使人們不應僅僅根據年齡來評判他們」、「很顯然，年紀越大，罹患重病或提前離世的可能性就越大」。

拜登總統曾多次混淆世界領導人和名人的名字。最近，在一次新聞發布會上被問及中東衝突時，拜登錯誤地將阿卜杜勒-法塔赫·塞西（Abdel Fattah al-Sisi）稱為墨西哥總統。塞西是埃及總統，該國與以色列和加沙地帶接壤，而墨西哥位於北美，而非中東。此外，與四年前競選期間相比，拜登在公開場合露面時的身體活力似乎也有所下降。

「人們擔心的不僅僅是年齡本身」，自由派專欄作家埃茲拉·克萊恩（Ezra Klein）在他的播客《埃茲拉·克萊恩秀》中說道，「而是拜登傳遞出的高齡印象：遲緩，脆弱」。

川普的「失誤和超重」問題

川普也面臨健康問題，比如體重超重。他也犯過類似拜登的失誤。例如，在2023年11月的一次演講中川普混淆了中國和朝鮮，聲稱「金正恩領導著14億人民」。金正恩是朝鮮最高領導人，該國人口僅有2600萬。

川普還把尼基·黑利（Nikki Haley）與南希·佩洛西（Nancy Pelosi）搞混，前者曾在川普任內被任命為美國駐聯合國大使，如今與川普競爭黨內總統候選人提名；後者則於2019年至2023年擔任美國眾議院議長。

然而，接受德國之聲採訪的年輕選民表示，他們尤其擔心的是拜登的年齡。現年26歲、來自美國中西部的的扎克因隱私原因不願透露姓氏，他說：「我不是百分百確信其中任何一位能完全勝任這項工作，但我認為川普的可能性更大些，因為他似乎看起來『頭腦更清醒些』」、「有時候當我看向拜登，我會覺得他完全不清楚正在發生什麼事」。

同樣的擔憂也存在於那些反對川普政策的年輕人中，如果必須在川普和拜登之間做選擇，他們更傾向於把票投給現任總統拜登。「我不贊同川普的大多數政策，因此，拜登的年齡真的是個問題，因為與川普相比，他看起來更加虛弱」，現年29歲的詹姆斯來自紐約市，他也選擇不透露自己的姓氏。

來自華盛頓特區的艾瑪·倫格爾（Emma Lengel）今年23歲，她說道：「不幸的是，我認為相比之下川普可能會比拜登強一點」、「但二者都不理想，而如果川普能勝任這份工作，這對美國來說不是個好兆頭」。

年輕的候選人無法向上突圍

共和黨和民主黨都有過年輕的候選人參選，但沒有人能取代其各自黨內的重量級人物。在共和黨方面，52歲的黑利（Nikki Haley）和45歲的佛羅裡達州州長羅恩·德桑提斯（Ron DeSantis）都曾被認為是有希望的候選人。雖然目前黑利仍未退出競選，但似乎無法對抗川普在黨內的影響力。

在民主黨方面，挑戰現任總統拜登以爭奪黨內提名會被認為極不尋常。2020年初選期間曾有過幾位年輕的候選人與拜登爭奪總統候選人資格，包括42歲的現任交通部長皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg），以及現年59歲的副總統哈裡斯。

當哈裡斯首次被宣布為拜登的競選搭檔時，一些觀察人士猜測，由於年齡關係，拜登將不會尋求連任，而是推舉哈裡斯為下任總選候選人。然而，在過去的四年裡，作為副總統的哈裡斯始終無法提升自己的形象和聲譽，也沒能在民主黨選民中激起足夠的熱情，讓民主黨願意把賭注押在她，而不是拜登身上。

厭倦了「老掉牙的、脫離實際的政客」

年齡大並不意味著會自動使候選人處於劣勢，也不會阻止其與年輕選民建立聯系。現年82歲的佛蒙特州參議員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）就是一個例子，儘管年歲已高，他在大學生和畢業生中非常受歡迎。

來自華盛頓的年輕選民倫格爾也表示，年齡本身並不是淘汰候選人的理由，在年輕美國人所關心的問題上缺乏政治行動力才是。

「他們需要切實解決我們所關心的問題」，她說道。「我真的受夠了這些年紀大又脫離實際的政客，試圖通過討好我們來獲得印象分，但在立法層面上，他們實際上什麼也沒做」。來自華盛頓的24歲的雷切爾·李（Rachel Lee）也表示，她覺得「川普和拜登都不能真正了解當今年輕人所面臨的困境與掙扎」。

「川普和拜登老得可以當我的爺爺了」

政治學家薩巴托表示，年老的總統也可以成功地吸引到年輕選民並與之建立聯繫，例如雷根總統：「雷根在將近78歲時卸任總統，他在年輕人中非常受歡迎。他給他們一種祖父的形象」。

年齡在雷根那裡似乎是一個加分項，但同樣的情形，如今的選民對兩位高齡候選人更多是持懷疑態度。「是的，他們確實代表了一些我的觀點，但是他們年齡大的都能當我的爺爺了」，來自中西部的扎克說道，「你們中有多少人能和自己的爺爺奶奶的觀點一模一樣？」

詹姆斯也覺得川普和拜登讓他聯想起了家中的長輩 - 並且不是以一種好的方式。

「每次我看到他們發言時，都覺得像是看到自己的祖父母在為某事激動地爭論一樣」，他說。「我只能點頭說『是啊當然』，因為我覺得即使我提出反駁，他們可能也無法理解。」

問題歸根結底是年輕選民與年齡與其祖父母相仿的政客之間的脫節。李說道：「為了更好地吸引年輕選民，政黨需要切實地致力於解決我們這一代人最關切地問題，並改善現況」。

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川普 拜登 美國大選

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