川普還是拜登？專家1關鍵揭北京希望「他」當新一任美國總統

遏制中國的崛起是川普在2016年參加美國總統大選時的一項重要競選承諾，當時中國已經成為取代美國成為世界最大經濟體的威脅。

川普以中國政府在全球市場傾銷廉價產品、拉高中國國內市場准入門檻和竊取知識產權等不公平貿易行為為由，誓言對這一亞洲對手征收關稅，並將製造業工作崗位帶回美國。

第一批加徵關稅措施在川普就任總統一年後開始生效，最初針對中國產的太陽能板和洗衣機，隨後擴大到數千種中國製造的商品。這一巨大的政策轉變震驚了中國政府，北京方面開始對美國商品採取報復性措施。

拜登執政後加大對中國的壓力

2021年拜登上台開始執政後，外界原本預計拜登政府會撤消大部分被普遍認為是川普時期錯誤的政策做法，然而，這位民主黨總統不為之所動，繼續對華徵收大部分關稅。

此後，他對美國高科技產品實施了出口管制，包括最近對用於支持人工智能（AI）平台和軍事硬件的先進半導體或晶片實施出口管制。

上海紐約大學教授傑拉奇（Michele Geraci）在接受德國之聲採訪時說：「拜登對中國的壓制加了碼，將其提升到了一個新的水平。雖然川普主要考慮的是重新平衡貿易逆差，但拜登卻將遏制中國更多地視為一個哲學和政治問題。」

儘管多項研究表明加徵關稅損害了美國經濟，但拜登在對華政策上幾乎沒有受到像川普那樣的批評。美中貿易全國委員會（US-China Business Council）指出，加徵關稅政策導致近25萬個美國工作崗位流失。

位於新加坡的歐洲工商管理學院經濟學教授法塔斯(Antonio Fatas)對德國之聲表示：「一旦對中國徵收關稅，從政治上來說就很難取消，因為否則（拜登）就可能會被指責（對中國）過於軟弱。我認為，拜登在進行政治算計之後判斷，認為保留它們會更好。」

而典型的川普風格是單方面行動————認為美國的盟友沒有像他的政府那樣認真地看待中國的威脅，或者有些盟友，比如歐盟可能行動過於遲緩。

拜登拉攏盟友遏制中國

拜登上台後，包括台灣問題在內的地緣政治事件接踵而至。這促使這位民主黨總統發誓，一旦中國入侵，美國軍隊將保衛台灣。拜登隨後呼籲美國盟友也提供支持。

美國智庫外交關系委員會研究員薩克斯（David Sacks）說：「你已經看到拜登與歐盟以及亞洲盟友採取了更加多邊的做法。」

薩克斯對德國之聲表示，拜登領導下的美國在亞洲的地位更加穩固。他列舉了美國、日本和南韓之間更強有力的三邊合作，以及美、英、澳簽署的類似安全協議的AUKUS協定，其中涉及幫助堪培拉獲得核動力潛艇。

他補充說：「美台安全合作也提升到了前所未有的水平。因此，如果你是北京的政策制定者，我認為你不會對拜登領導下的該地區動態感到滿意。」

晶片禁運不會阻止中國的雄心

2022年10月，拜登政府出台一整套對華出口限制措施，其中包括全球任何半導體設備生產廠商使用美國的設備和技術生產的某些半導體晶片都不得向中國出口。

北京方面已將技術主導地位作為該國未來經濟增長的重要支柱，但據信中國在先進晶片設計方面比美國落後10到15年。

儘管美國希望在半導體領域保持領先優勢，但是禁運只會讓北京膽子變得更大。北京已承諾在未來十年內投入2500億美元用於國內晶片生產。

上海紐約大學教授傑拉奇認為，「對晶片和其他高科技產品的禁運只能產生適得其反的效果。中國會說，『如果你不賣給我，我就自己生產。』」

他說，中國對晶片生產的投資將把美中之間的差距縮短到5-8年左右，但更糟糕的是，美國將失去一個關鍵的晶片出口市場。

他說：「華盛頓認為這是一場零和游戲：如果中國贏了，美國就會衰退。但這是錯誤的。我們不想扼殺他們的增長，否則我們將兩敗俱傷。」

北京希望誰當選新一任美國總統？

美國智庫外交關係委員會研究員薩克斯認為，中國更傾向於民主黨現任總統拜登連任，而不是威脅對中國商品徵收高達60%關稅的川普。

他說：「中國人不喜歡拜登的對華政策，但他們已經想好了未來四年會是什麼樣子。但對於川普，他的不可預測性讓人感到不舒服。中國人仍然相當保守，他們不喜歡不確定性。」

歐洲工商管理學院經濟學教授法塔斯則認為，如果拜登連任，中國預期美國會採取更多的貿易限制措施，因為華盛頓將繼續尋求遏制北京的經濟和軍事野心。

他說：「這些貿易限制措施會在拜登的第二任期內取消嗎？我對此表示懷疑。那麼情況會變得更糟嗎？有可能。如果中國在台灣或俄羅斯問題上制造麻煩，損害美國利益，那麼你就會看到更多制裁的勢頭。」

上海紐約大學教授傑拉奇認為，川普獲勝對中美關係更有利：「至少他們有可以溝通的共同點。但是如果拜登連任，中國不可能為了取悅美國而改變自己的（專制）政治體制。」

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