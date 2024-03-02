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移民攻防 拜川同日訪美墨邊境

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
拜登總統29日視察美墨邊境，並與邊防官員講話，拜登與川普同一天在德州短兵相接。（歐新社）
拜登總統29日視察美墨邊境，並與邊防官員講話，拜登與川普同一天在德州短兵相接。（歐新社）

龐大無證移民湧入美墨邊境問題已成美國總統大選重要攻防議題之一。美國總統拜登及前總統川普二月廿九日不約而同赴德州邊境拚場。

川普到德州伊格帕斯大談若干移民所犯罪行，並指責拜登導致邊境入境人數激增，若他今年當選，將恢復其首任時嚴格的「（無證移民）留在墨西哥」政策；拜登則在約四八○公里外的德州布朗斯維爾與邊境執法官員談話，並譴責共和黨籍聯邦眾議員聽從川普指示，使旨在打擊非法移民的兩黨邊境法案受挫。

專研美國總統史的特洛伊說，在邊境大肆渲染問題，毋寧是新現象。但只要問題還在，就會有總統或候選人想去，或不得不去表態政治觀點。

紐約時報報導，非法移民已成拜登最大政治負擔之一，數百萬名無證移民壓垮資金等資源欠缺的相關體系，川普等共和黨人也樂於凸顯此事。二月廿七日公布的蓋洛普最新民調顯示，選民最可能將非法移民視為美國當前最重要議題。

長期挺烏的美墨邊境巡守人員主要工會「全國邊境巡邏委員會」主席朱德二月廿九日與川普在邊境會晤時直言，這裡是拜登的死穴。但朱德不忘強調，他贊同拜登支持、但遭川普反對的國會邊境法案。

川普 拜登 移民

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