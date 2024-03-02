前川普高官：不會改採孤立主義

外界咸預料美國前總統川普今年將又代表共和黨角逐大位，其任內高官近日接受日媒訪問時指稱，川普重視美日同盟，重返白宮也不會改採孤立主義，反而將加強多邊合作。

綜合每日新聞等日媒報導，川普任內白宮國安會幕僚長葛瑞二月廿八日在東京受訪時說，川普視維護印太地區海上貿易線攸關美國利益，在戰略上亦重視美日同盟。

報導認為，葛瑞藉此表達，若川普今年當選，也將繼續參與包括日本在內的印太安全事務。

針對川普選戰時說過的忽視北約組織（ＮＡＴＯ）言論，葛瑞則辯稱，不該聽選舉口號與媒體報導，而是看川普至今實際上做了什麼。

葛瑞就川普卸任後，中共正加強施壓印太表達關切。葛瑞擔憂，不僅第一島鏈，中國也開始聚焦第二島鏈，美方須有所因應。

此外，川普任內美國駐日大使、共和黨籍美國聯邦參議員海格提二月廿九日在華府受訪時，否認川普高舉的美國優先、美國第一是孤立主義，重點是強大的美國。海格提認為，「川普總統」將盡可能進一步推動和日本、印度及澳洲，以及與日、南韓間的合作。

海格提還說，他最近與川普見面時，談到美日關係重要，美日關係堅固對敵國將是很大嚇阻。川普迄今表明，他希望美國的夥伴國也能變強，以協助美國，日本前年修改國家安保戰略就符合川普任內做法。鑒於共軍在台海周邊動作頻頻，日本國內輿論亦有所轉變。

至於外界多覺得川普消極以對跨國協調和多邊主義，海格提表示，在安全上，川普認同多邊合作；在對外國加徵關稅上，川普要求互惠，目前的關稅稅率「對美國不公平」。惟海格提避談若川普再上台，是否提高對日關稅。

另外，美國國務院發言人米勒二月廿九日表示，副國務卿坎伯與德國外交部次長巴格會談時，重申挺烏抗俄、致力防止這波中東衝突擴大，以及維持台海和平穩定重要。我外交部一日對此歡迎感謝。美國督導核武的戰略司令部司令柯頓同日在聯邦參院軍事委員會示警說，北韓、俄羅斯、中國和伊朗間的軍事合作愈來愈多，使美國與多個擁有核武對手同時爆發衝突的可能性升高。