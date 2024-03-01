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拜登有個勝過川普的重大優勢：錢！

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
爭取連任的美國總統拜登「鈔能力」高於川普。美聯社
爭取連任的美國總統拜登「鈔能力」高於川普。美聯社

拜登川普看來即將正面對壘，爭搶二度入主白宮的機會，雖然川普聲勢驚人，但在大選以燒錢出名的美國 ，拜登具有很大的優勢——他已完全不必操心錢的問題。

根據熟悉籌款事宜的政治策略師，支持拜登的團體已承諾出資逾7億美元，幫他全心全意打選戰、擊敗川普。這不包括拜登競選團隊2月公布手上已有的1.3億美元。

相較之下，川普的財務狀況出現了裂痕。他的競選團隊1月入不敷出，花出去的錢超過籌到的，光是替面臨四項刑事起訴的川普打官司，每月法律費用就高達數百萬美元，這些錢本可以投入選戰。共和黨的初選競爭激烈也迫使川普花掉數百萬美元。此外，共和黨全國委員會的籌款成績落後民主黨。而川普個人財力吃緊，法官裁定他為一起民事詐欺案和一起誹謗案總共支付5.4億美元罰金。

川普和拜登目前的支持率相差無幾，根據RealClearPolitics最新民調，有42%的選民支持川普，略優於拜登的40%，所以錢可能成為決定2024年大選成敗的關鍵因素。

OpenSecrets的數據顯示，雙方的競選支出有望超過2020年創下的空前紀錄144億美元。那年，拜登是美國史上首位募資逾10億美元的總統候選人，川普則籌到7.74億美元。最後幾周，川普資金短缺，不得不削減在幾個關鍵州的廣告支出。

根據彭博資訊，支持拜登和川普的實體結構複雜，難以直接進行比較，因為有些組織，例如與共和黨結盟的全國步槍協會和進步派組織MoveOn，沒有在大選結束前公開披露捐款的責任。不過，多項指標顯示民主黨的籌款遙遙領先共和黨。

雖然拜登目前吸金能力大幅領先川普。但是，川普一旦正式取得共和黨總統候選人提名，仍可能迎頭趕上。超級政治行動委員會（Super PAC）靠著一小部分財力雄厚的捐款人，可迅速籌集大量資金。例如全美步槍協會表示，將積極參與2024的大選活動，但不提前披露支出計畫。

因分享非公開數據而要求匿名的知情策略師表示，超級政治行動委員會和支持拜登的其他團體去年共籌到2.82億美元。此外，根據聯邦選舉委員會的記錄，拜登為其競選團隊、民主黨全國委員會和各州黨部共籌到2.4億美元。

曾負責2012年歐巴馬連任競選活動的Jim Messina看好充裕的競選經費會是拜登勝選關鍵。

川普發言人Karoline Leavitt則嗆聲，川普「持續從小額捐款人那裡籌集到比主要對手和拜登多出數百萬美元的資金，這是美國民眾給予他前所未有且堅定不移支持的有力證明」。

共和黨 川普 拜登

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