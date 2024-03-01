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共和黨參院領袖 麥康諾將交棒

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國參議院共和黨領袖麥康諾二月廿八日離開華府國會山莊一場午餐會，他當天在院會宣布將交棒。（美聯社）
美國參議院共和黨領袖麥康諾二月廿八日離開華府國會山莊一場午餐會，他當天在院會宣布將交棒。（美聯社）

美國聯邦參議院共和黨領袖麥康諾二月廿八日在院會宣布，將於十一月卸任領袖；現年八十二歲的麥康諾自二○○六年起擔任共和黨領袖迄今，領導共和黨參議院黨團近廿年，任期之長創下歷史紀錄。

此外，麥康諾一九八四年出任肯塔基州聯邦參議員，到本屆參議員任期二○二七年初截止，參議員生涯長達四十三年。

美國總統拜登說，即便多年來他與麥康諾存在諸多政治歧見，依然能真誠合作，國家優先於個人。

美聯社分析，麥康諾的決定代表著共和黨意識形態重大轉變，從雷根時期信仰傳統保守主義與強大國際聯盟的主張，走向前總統川普激烈且孤立的民粹至上。

麥康諾在二○二一年一月國會山莊暴亂事件時，譴責川普煽動支持者衝撞國會，並在騷亂平息後率領共和黨議員重返院會，完成確認選舉人團投票結果程序；不過，民主黨發動彈劾川普時，案子在參議院卻被麥康諾封殺，也讓他招致批評。

紐約時報報導，麥康諾和川普在二○二○年底後再沒說過一句話。兩人分道揚鑣，反映共和黨路線之爭，麥康諾支持援助烏克蘭，援烏法案在參院通過，卻遭親川普的眾院議長強生擱置。

共和黨 川普 美國

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