共和黨參院領袖 麥康諾將交棒

美國聯邦參議院共和黨領袖麥康諾二月廿八日在院會宣布，將於十一月卸任領袖；現年八十二歲的麥康諾自二○○六年起擔任共和黨領袖迄今，領導共和黨參議院黨團近廿年，任期之長創下歷史紀錄。

此外，麥康諾一九八四年出任肯塔基州聯邦參議員，到本屆參議員任期二○二七年初截止，參議員生涯長達四十三年。

美國總統拜登說，即便多年來他與麥康諾存在諸多政治歧見，依然能真誠合作，國家優先於個人。

美聯社分析，麥康諾的決定代表著共和黨意識形態重大轉變，從雷根時期信仰傳統保守主義與強大國際聯盟的主張，走向前總統川普激烈且孤立的民粹至上。

麥康諾在二○二一年一月國會山莊暴亂事件時，譴責川普煽動支持者衝撞國會，並在騷亂平息後率領共和黨議員重返院會，完成確認選舉人團投票結果程序；不過，民主黨發動彈劾川普時，案子在參議院卻被麥康諾封殺，也讓他招致批評。

紐約時報報導，麥康諾和川普在二○二○年底後再沒說過一句話。兩人分道揚鑣，反映共和黨路線之爭，麥康諾支持援助烏克蘭，援烏法案在參院通過，卻遭親川普的眾院議長強生擱置。