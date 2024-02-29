特斯拉面臨約6千名勞工發動集體訴訟 和這問題有關

根據一位法官的暫時裁決，特斯拉加州廠約6,000名非裔員工可以對特斯拉發動集體訴訟，訴訟的理由是該公司未能保護這些員工免於受到種族歧視。

阿拉米達郡高等法院法官懷斯（Noël Wise）表示，這些員工獲允進行集體訴訟，原因是特斯拉所謂的「模式或做法未能採取合理措施來防範歧視成為Fremont廠所有非裔員工面臨的共同問題」。

懷斯法官讓特斯拉直到29日前，都還能對她的裁決提出異議，並且排定3月1日一場聽證會，讓各方陳述他們的立場。

這起訴訟是在2017年由特斯拉勞工Marcus Vaughn提出，他宣稱特斯拉加州廠的工廠是「種族主義者行為的溫床」。根據訴狀，同事們和主管經常使用種族辱罵，而員工向人資進行的抱怨通常是「已讀不回」。

特斯拉起初在部落格貼文「錯誤訊息的溫床」來回應Marcus Vaughn的控告，否認失當，並表示該公司在調查後已經解雇三人。

對於最新的法官裁決，特斯拉代表並未立即回應。