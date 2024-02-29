全美第3州！伊利諾州禁止川普參加總統初選

美國伊利諾州法官援引憲法第14條修正案的「叛亂分子禁令」，將前總統川普從州內總統初選中除名。

CNN報導，伊利諾州是繼科羅拉多州、緬因州後，第3個州禁止川普參加州內總統初選，但目前裁決全數暫停執行，直到聯邦最高法院針對科羅拉多州的上訴做出最後裁決。川普仍可針對伊利諾州的裁決進行上訴。

伊利諾州庫克縣（Cook County）巡迴法官波特（Tracie Porter）很大程度上仰賴科羅拉多州最高法院先前的裁決，稱科羅拉多州的裁決結果令人信服。

波特指出，「法院也意識到此一決定的重要性及其對即將到來的伊利諾州初選的影響，伊利諾州選舉委員會應將川普從2024年3月19日的初選中剔除。」