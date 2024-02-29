反拜登團體 要「抗議票」各州開花

美國密西根州廿七日舉行總統初選，全州約一成三民主黨選民捨棄總統拜登票投「未表態」，讓拜登團隊大吃一驚。紐約時報廿八日指出，拜登的中東政策招致選民投下「抗議票」，在密州兩個阿拉伯裔人口較多的城市，有過半選民投「未表態」，年輕學生聚集的大學城也有較高比率票投「未表態」，若不設法挽回恐衝擊大選選情。

當地團體約在三周前開始呼籲選民票投「未表態」，敦促拜登推動加薩無條件停火。此後，有白宮高官曾向密州阿拉伯裔領袖說，他們也遺憾當局對於加薩危機的應對。拜登在密州初選前夕更稱，希望一周內達成停火協議。但該州民主黨選民的反拜登情緒卻超乎競選團隊預期。

提倡反拜登抗議票的團體「傾聽密西根」呼籲於三月五日、十二日分別舉行初選的明尼蘇達州、華盛頓州選民仿效，讓抗議票運動在各州開花。一名推動明尼蘇達州抗議票運動的進步派社運人士穆罕默德說，不支持前總統川普回鍋，但希望拜登「變更好」，為此不惜把拜登「逼到極限」。

密州阿拉伯裔人口居首的迪爾伯恩、罕垂馬克兩城市，棄投拜登的「未表態」票數達五至六成多。但拜登團隊更應擔心的，或許是眾多密西根大學師生居住的大學城安亞伯，「未表態」選票占比達一成九。在密西根州立大學所在的東蘭辛，「未表態」選票比率也達一成五。

其他兩大黨支持度拉鋸的各州，阿拉伯裔社群規模雖都不及密州，但也都有進步派年輕選民聚集的大學城，這些選民對於美國在加薩衝突中支持以色列相對感到憤怒。紐時指出，若拜登無法爭取大量學生選民支持、願意出門投票給他，恐會威脅十一月大選選情。

民主黨籍的迪爾伯恩市長哈穆德也說，「我們需要改弦易轍，否則我們將在十一月面臨美國民主制度完全瓦解的風險」。拜登當前的選戰挑戰將是緩和抗議票風氣蔓延到其他州，但只要加薩烽火不斷、美國持續援以，拜登恐苦無辦法安撫對於加薩死傷備感憤慨的美國選民。