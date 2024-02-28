拜登簽行政令 阻敏感數據流向中俄

美國政府高層官員表示，出於國家安全考慮，美國總統拜登周三（2月28日）簽署行政命令，限制數據經濟商和其他公司將地理位置、生物識別、健康和財務信息大量出售給中國、俄羅斯等特定「受關注國家」。

該命令還將禁止向此類國家（包括伊朗、朝鮮、古巴和委內瑞拉）傳輸任何美國政府人員數據。

美國官員表示，「中國和俄羅斯正在通過數據經紀人購買美國的敏感個資」，並利用它「從事各種危險活動，包括惡意的網絡活動、間諜活動和勒索」。

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「通過數據經紀商購買數據目前在美國是合法行為。這顯示出我們的國家安全工具中存在漏洞。」美國官員指出，周三的行政命令旨在填補這一漏洞。

中美之間的貿易和技術戰已持續長達數年，這項行政命令是華盛頓為制止美國數據流向中國采取的最新措施。

美國國會正在考慮立法禁止聯邦機構與中國華大基因（BGI）和無錫藥明康德公司簽訂合同，以防止中國獲取美國的基因數據和個人健康信息。

2018年，美國外資審議委員會（CFIUS）否決了中國螞蟻金服收購美國速匯金（MoneyGram）的計劃，原因是這兩家公司無法令人打消對數據安全的擔憂，這些數據可用於識別美國公民身份。

美國官員表示，若數據經紀商明知信息最終將轉移至「受關注國家」，交易將依據行政命令被禁止。此外也禁止所有基因數據傳輸。對於從生物識別到財務等其他類別的數據，只有在達到一定數量並且數據將被發送這些國家時，交易才會被禁止。

美方表示，為了消除人們對新規會不必要地阻礙經濟活動的擔憂，某些類型的數據（包括企業工資單和合規性數據）不在限制範圍內。雲服務、雇傭和投資協議等特定交易在滿足安全前提下也將被允許，如加密和匿名。

該項行政命令還指示司法部在新規正式生效前給與業界充分發表意見的機會。

白宮表示，如今企業收集的美國人數據量超越以往。這些數據通常通過數據經濟上合法出售和轉售，最終轉移給外國情報機構、軍方或受外國政府控制的公司。

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（路透社）

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