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改變攻勢！拜登脫口秀主動提年紀 諷川普記不住老婆叫什麼
美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登26日上脫口秀節目改變競選攻勢，主動拿自己的最大的政治弱點攻擊最有力對手川普，稱兩人年紀半斤八兩，可是「這位老兄記不住老婆叫什麼」，指川普記憶力有問題。
拜登日前接受美國國家廣播公司（NBC）深夜脫口秀節目專訪，回擊81歲高齡是政治弱點的批評，同時嘲諷77歲川普，「看看這位老兄，年紀和我差不了多少，可是記不住老婆叫什麼」。
川普上周末出席「保守政治行動會議」（CPAC）年度大會誤把妻子梅蘭妮亞（Melania ）叫成梅賽蒂絲（Mercedes）。
拜登也在節目中向選民喊話不要只看參選人年紀，而是「要看他們的想法多老」，「這位老兄(川普)想讓我們回到過去」，「回到羅伊訴韋德案，回到五、六十年來奠定美國堅實立場的議題。」
拜登對川普年齡的評論顯現他在訊息策略上的顯著轉變。事實上，川拜不常互相攻擊年齡，川普說過不認為拜登年齡對競選連任來說是問題。川普的策略是將拜登描述成「無能」、「有認知障礙」，並主張這些問題不光是因為年齡導致。
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