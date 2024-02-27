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特斯拉訂4千個派棄單…烘焙店發文後生意激增 老闆：未收到馬斯克訊息

香港01／ 撰文：張顥庭
美國加州一間小型烘焙店獲電動車製造商特斯拉員工訂購4,000個的「迷你派」後，遭對方臨時棄單。路透
美國加州一間小型烘焙店獲電動車製造商特斯拉員工訂購4,000個的「迷你派」後，遭對方臨時棄單。路透

美國加州一間小型烘焙店獲電動車製造商特斯拉員工訂購4,000個的「迷你派」後，遭對方臨時棄單。美媒2月24日報導，消息曝光後大批顧客特意光顧小店，更有支持者特地從海外匯款，希望能幫忙彌補損失。

小店名為「The Giving Pies」，位於加州灣區聖荷西（San Jose）。全國廣播公司24日報導，大批顧客當天在店外排起長龍，一名得知事件後首次光顧的顧客表示，像該店般的非連鎖店難以生存，因此特地過來支持。

有當地居民在同日內光顧兩次。他指小店品質上乘，亦有捐款幫助有需要人士，批評特斯拉棄訂行為「噁心」。

店主拉塞塔里內拉（Voahangy Rasetarinera，暫譯）稱，事件傳出後店內生意額大增兩倍，更有包括加拿大在內的國外顧客特地下訂，但不要送貨，反而要她把訂購的食物送給其他人。

美國加州小型烘焙店「The Giving Pies」店主拉塞塔里內拉（Voahangy Rasetarinera，暫譯）。圖片來源／Facebook @thegivingpies
美國加州小型烘焙店「The Giving Pies」店主拉塞塔里內拉（Voahangy Rasetarinera，暫譯）。圖片來源／Facebook @thegivingpies

特斯拉老闆馬斯克（Elon Musk）23日在社交平台X發文，承諾「好好解決問題」。但拉塞塔里內拉表示，她此後並未收到馬斯克訊息。

她又指，馬斯克發文前曾有特斯拉員工聯絡她，指事件是場誤會，並詢問她能否為3月兩場活動提供食物。她表示若時間、資源許可，將予以考慮。

多間美媒報道，特斯拉員工於14日向The Giving Pies訂購2,000個派，數天後加碼至4,000個。小店隨後購置原料，並拒絕其他訂單，卻在索款時被特斯拉告知取消訂單。

特斯拉訂4000塊派後臨時棄單，害烘焙小店損失慘重惹議。圖片來源／IG@thegivingpies
特斯拉訂4000塊派後臨時棄單，害烘焙小店損失慘重惹議。圖片來源／IG@thegivingpies

拉塞塔里內拉數天後在小店Facebook專頁發文稱，她意識到這次棄單對烘焙坊的影響後，感覺暈頭轉向，「根據特斯拉的保證，我投入了時間、資源與努力，卻被置於困境中。」

特斯拉員工方面截至22日仍未付款，僅邀請拉塞塔里內拉參觀工廠。

延伸閱讀：

Tesla特斯拉員工訂4000塊Pie後棄單 害小店損失慘重...馬斯克補鑊

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文章授權轉載自《香港01》

特斯拉 美國 馬斯克

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